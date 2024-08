„Goodbye Deutschland“: Sorge um Kult-Auswanderer! „Ist nicht wiedergekommen“

Große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Thommy Mermi-Schmelz! Das bekannte Vox-Gesicht hat mit seiner Frau Kathrin bereits Herausforderungen in Brasilien, Österreich, der Schweiz und Mallorca gemeistert. Doch jetzt steht das „Goodbye Deutschland“-Paar vor seiner größten Krise: der Gesundheit von Thommy!

Der 53-Jährige hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Problemen zu kämpfen, darunter eine vergrößerte Bauch-Aorta oder einen Nierenstein. Mittlerweile kann der gelernte Koch wegen einer chronischen Krankheit nicht mehr arbeiten, seine Frau bringt die beiden auf Mallorca alleine durch. In der neuen „Goodbye Deutschland„-Folge hat das Paar aber ein ganz anderes Problem – Thommy liegt im Krankenhaus.

„Goodbye Deutschland“: Thommy hat medizinischen Notfall

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer, die bereits seit 2007 von der Vox-Kamera beim Weltenbummlern begleitet werden, wollten sich eine Auszeit auf einer Aida-Kreuzfahrt gönnen. Von Gran Canaria ging es an Bord des Kussmund-Schiffs und in Richtung Madeira. Aber am Abend des Boardings ging es Thommy „schon nicht so gut“, wie Kathrin in der neuen „Goodbye Deutschland“-Folge am Montag (5. August) schildert. Er blieb in der Kabine, um sich auszuruhen.

++ „Goodbye Deutschland“-Star bekommt Morddrohungen – „Ich hoffe, du verreckst bald!“ ++

Der erste richtige Tag auf der Kreuzfahrt, ein reiner Seetag, brachte keine Besserung. „Am nächsten Morgen gings Thommy dann so schlecht, dass er von sich aus gesagt hat, er geht mal zum Doktor, ins Bord-Hospital“, erzählt Kathrin aufgelöst. „Ja und da ist er dann nicht mehr wiedergekommen.“ Stattdessen wurde Thommy schnellstmöglich in ein Krankenhaus in Madeira gebracht.

„Ist nicht wiedergekommen“

Während Kathrin Mermi-Schmelz zu Hause auf Mallorca sitzt und sich Sorgen um ihren Ehemann macht, erhält sie Beistand von Freundin Susi. „Wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen“, sagt diese. Dennoch würden sich Thommys gesundheitliche Probleme immer mehr häufen, sodass man auch schlimme Szenarien nicht ignorieren darf.

Mehr Themen:

Auch die „Goodbye Deutschland“-Fans auf Instagram sind bedrückt. „Die Zwei sind so sympathisch und fleißig und nun geht es ihnen so schlecht. Mir tut das sehr leid und ich hoffe, es wird besser und sie können irgendwann zur Ruhe kommen“, schreibt eine Frau auf Instagram. „Ich hoffe, er wird wieder gesund, du bist eine starke Frau, Kathrin, bewundere dich wirklich sehr“, stimmt eine andere zu.

Mehr zu der Situation der Mermi-Schmelzers kannst du am Montag bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox sehen.