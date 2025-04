Zoff bei „Goodbye Deutschland“: Andreas Robens hatte das Dreh-Team noch vorgewarnt

Es war DER Aufreger der „Goodbye Deutschland„-Sendung von Freitag (11. April 2025). Bei den Aufzeichnungen krachte es zwischen den Mallorca-Auswanderern Deniz Gülpen und Andreas Robens. Dabei wirkte zunächst alles ganz normal. Deniz Gülpen wollte sich nach der Trennung von Sascha Winkels für ein neues Date fit machen. Wo? Natürlich im „Iron Gym“ von Caro und Andreas Robens in S’Arenal.

Doch die Trainingssession verlief ganz anders, als es sich die 55-Jährige ausgemalt hatte. Andreas Robens nämlich konfrontierte die „Goodbye Deutschland“-Kollegin mit den Umständen ihrer Trennung. Er empfand die Art und Weise, wie Gülpen mit ihrem Ex-Partner umgegangen war, als nicht okay, hätte die Geschichte nicht vor TV-Kameras ausgetragen.

„Goodbye Deutschland“-Zoff auf Mallorca

Es kam zum offenen Streit, in dessen Verlauf Deniz Gülpen das Gym verließ. Ein Zoff mit Ansage, so hatte Andreas Robens das Drehteam sogar vorgewarnt, wie er dieser Redaktion berichtet. „Ich habe gesagt: Fragt mich besser nicht. Nehmt mich besser nicht vor die Kamera“, so Robens. Doch das Team habe sich sehr für seine Meinung interessiert. Und so sagt der 58-Jährige offen wie immer eben diese.

Eine Einstellung, die auch Caro teilt: „Ich fand es unmöglich, wie sie Sascha vorgeführt hat. Man macht so etwas nicht. Wenn man sich trennt, kann man das gerne bekanntgeben. Es hat nicht mehr gepasst, wir sind getrennt. Aber doch nicht: ‚Wir trennen uns jetzt, möchtet ihr dabei sein?‘ So nach dem Motto: Ich trenne mich heute von Andreas, möchtet ihr mit der Kamera dabei sein? Das geht nicht.“

„Wenn ich so etwas in der Öffentlichkeit austrage“, so Caro deutlich, „dann muss ich auch mit Reaktionen darauf rechnen.“ Die Sendung sei im Januar gedreht worden, erzählen uns die Robens. Der ganze Streit habe ungefähr 20 Minuten gedauert, sei in der Sendung aber deutlich gekürzt worden. Ein schlichtendes Gespräch habe es nach der Sendung nicht mehr gegeben.