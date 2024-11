Andreas Robens hat einen großen Traum – doch Caro spielt nicht mit

Seit ihrem ersten Date am Strand sind Andreas und Caro Robens unzertrennlich. Noch am selben Tag zog der ehemalige Türsteher bei der Blondine auf Mallorca ein – zwei Monate später folgte der Hochzeitsantrag. Beruflich wie auch privat verbringt das Auswanderer-Paar fast jede Minute miteinander.

Zusammen haben sie sich schon viele Träume erfüllt, wie das gemeinsame Fitnessstudio „Iron Gym“ in S’Arenal direkt in unmittelbarer Nähe zum Ballermann oder das eigene Haus mit 400 Quadratmetern Wohnfläche. Doch ein großer Traum von Andreas Robens ist noch unerfüllt – und wenn es nach Caro geht, wird er das auch bleiben.

+++ Gerüchteküche auf Mallorca brodelt – jetzt spricht „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel Klartext +++

Andreas Robens will auf große Reise gehen

„Mit dem Wohnmobil durch Europa und dann noch von der West- zur Ostküste durch Amerika. So ein halbes Jahr, das wäre schon mein Traum“, verrät Andreas Robens seine Zukunftspläne gegenüber unserer Redaktion. Während er davon spricht, glänzen seine Augen und er kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Ganz anders sieht das jedoch bei Ehefrau Caro Robens aus. „Ich teile den Traum kein Stück“, macht sie unmissverständlich klar. „Ich würde vielleicht mal zwei Wochen in einem Camper irgendwo hinfahren. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann habe ich schon gerne ein bequemes Hotelzimmer und ein Bett.“ In einem Wohnmobil würde sich die 45-Jährige über mehrere Monate einfach zu eingeengt fühlen.

Gibt Caro doch noch nach?

Andreas hofft noch, seine Liebste überzeugen zu können. Denn für den Muskelmann steht fest, dass er die Reise nur mit Caro antreten will. Kein Wunder, immerhin ist das „Goodbye Deutschland“-Paar nie länger als ein paar Stunden voneinander getrennt. Caro träumt dagegen von einem Auto – ein waschechter Mustang soll es werden. „Wir sind schon auf der Suche“, verraten die beiden Bodybuilder.

Für das Traumhaus auf Mallorca musste Andreas seinen geliebten Pick Up Ranger Raptor abgeben. Vielleicht erbarmt sich Caro ja nochmal und erfüllt ihrem Mann den großen Traum. Das Paar hat auf jeden Fall zugesagt, dass bei der Reise auch Kameras dabei sein dürften.