Caro Robens würde bei DIESEM Angebot keine Sekunde zögern – „Sofort!“

Kaum ein Paar hat bei „Goodbye Deutschland“ so polarisiert wie die Robens – und das schon seit Jahren. Das Bodybuilder-Paar Andreas und Caro Robens fallen nicht nur durch ihre offene und schlagfertige Art, sondern auch durch ihr Aussehen auf.

Beide haben viel Zeit und Energie in ihren gestählten Körper gesteckt und besonders Caro Robens hat sich optisch über die Jahre stark verändert. Denn die 45-Jährige lässt nicht nur gerne ihre Muskeln, sondern auch ihre Reize spielen. Deshalb wäre die Mallorca-Auswanderin auch einem Angebot sehr zugetan, wie sie gegenüber unserer Redaktion bestätigt.

Caro Robens würde zum Playboy sofort ‚Ja‘ sagen

Harte Arbeit im Fitnessstudio und mehrere Schönheitsoperationen sind der Grund, warum Caro Robens sich heute in ihrem Körper wohlfühlt. Die 45-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass sie Fan von Botox, Hyaluron und Implantaten ist. Wer die Kultauswanderin mal in ihrem „Iron Gym“ in S’Arenal besucht hat, wurde wahrscheinlich von einer extravagant bekleideten Studiobesitzerin empfangen.

Auch in der Öffentlichkeit präsentiert sich Caro Robens gerne in knappen und figurbetonten Outfits. Deshalb würde sie bei einem Angebot vom Playboy auch nicht lange zögern. „Ja klar, sofort“, schießt es aus ihr raus. „Ich glaube, jede Frau könnte sich das vorstellen.“ Allerdings glaubt die Powerfrau, dass die Aussichten sehr unwahrscheinlich wären.

Darüber können die Robens nur lachen

Aber der Gedanke, dass seine Frau das Cover vom Playboy-Magazin zieren könnte, würde auch Andreas freuen. „Ich würde eine Schleife drum machen und wäre stolz wie Bolle“, betont er mit einem Grinsen über beide Gesichtshälften. Doch für ihr Aussehen musste Caro in den letzten Jahren insbesondere auf Instagram auch viel Kritik und fiese Kommentare einstecken.

„Das hat mich noch nie gestört, sollen die doch reden“, macht der „Goodbye Deutschland“-Star deutlich. Für Andreas waren die Äußerungen lange Zeit offenbar ein größeres Problem, doch inzwischen habe er gelernt, dass es besser sei, den Kommentaren keine große Beachtung zu schenken. Und solange die beiden sich in ihrem Körper wohlfühlen, ist