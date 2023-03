GNTM: Nach Umstyling – Fans sind schockiert! „Komplett daneben“

Es ist der wohl emotionalste Tag jeden GNTM-Models – das große Umstyling. Auch in Staffel 17 macht Heidi Klum keine Ausnahme bei ihren Mädchen. Die Modelmama lässt 2023 wieder in großem Stil die Schere ansetzen und sorgt vorab schon für jede Menge Tränen.

Im Haarstudio angekommen, kann die Kandidatinnen auch die Tatsache, dass hier echte Profis am Werk sind, nicht glücklicher machen, zu groß ist die Angst vor einem verpfuschten Haarschnitt. Eine, die sich zunächst besonders selbstbewusst gibt, ist Kandidatin Anya. Sie möchte die krasseste Veränderung von allen, als sie die dann aber auch bekommt, kämpft sie mit ihren Emotionen. Weniger traurig als viel mehr schadenfroh reagieren allerdings ihre Mitstreiterinnen.

GNTM-Kandidatin kämpft mit den Tränen

Als ihr Name fällt und klar ist, dass GNTM-Kandidatin Anya eine der Auserwählten ist, die ein Umstyling bekommen, ist sie völlig aus dem Häuschen. Im Gegensatz zu den anderen Kandidatinnen ist sie beim Thema Haare ganz entspannt.

Weil sich ihr Gang zum Stuhl immer weiter hinauszögert, wird Anya schon nervös – sie ist sich sicher, eine krasse Veränderung kann’s jetzt schon nicht mehr geben. Doch das Model hat die Rechnung ohne Heidi Klum gemacht, die sich eine Kurzhaarfrisur für die 19-Jährige wünscht.

GNTM-Fans sind schockiert

Die anfänglichen Freudentränen wandeln sich schnell in Panik um. Als sie dann vom Stuhl aufstehen und ihre neuen Haare anfassen kann, ist sie schockiert. „Ich sehe aus wie ein Kerl“, kommentiert sie ihren neuen Look.

Auch die in der Villa wartenden Mädchen können einen ersten Blick auf die neuen Frisuren werfen. Als sie Anyas Haarschnitt sehen, brechen sie in lautes Lachen aus. Hier ist von einem „Männerhaarschnitt“ die Rede und auch Karma spielt plötzlich eine Rolle, immerhin hatte sich Anya vorab ja noch so auf das Umstyling gefreut.

Vor allem Jülide hat kein Problem damit. ihre Konkurrentin nach Strich und Fade aufzuziehen. Mit ihren Kommentaren sorgt sie bei den Zuschauern auf Twitter allerdings für Wut.

„Die Vibes dieses Jahr ganz schlimm. Einfach alle eklig. Was war das für eine Reaktion?“

„Jülide hat sich grade selbst ins Aus geschossen“

„Jülides Reaktion komplett daneben, was Anya betrifft“

„Also die Mädels in der Villa sind charakterlich echt unterste Schublade. Hoffe, die kriegen nochmal ein nachträgliches Umstyling einfach für das gleiche Feeling“

Für Kandidatin Sarah endet das Umstyling übrigens gleich mit dem Show-Aus. Weil sie ihre Haare nicht abschneiden will, wählt sie den Weg GNTM zu verlassen.

Prosieben zeigt GNTM donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online im Livestream bei Joyn.