Whatsapp: Wenn dein Chat-Partner zu viele Emojis nutzt, sollten bei dir alle Alarmglocken schrillen

Lach-Smileys für die Mutti, Herzchen für den Partner – und ein Hunde-Symbol für den Nachbarn? Eines ist klar: Die Auswahl an Emojis ist riesig. So ist es auch nicht wunderlich, dass sie mittlerweile für viele ganz selbstverständlich in die Whatsapp-Nachricht gehören.

Doch Achtung: Wer besonders gerne die kleinen bunten Symbole verschickt, könnte mehr von sich preisgeben, als ihm lieb ist.

Whatsapp: Studie über Emojis – sie können „manipulieren“

Eine Studie der Oklahoma State University hat nämlich untersucht, was der Emoji-Gebrauch über unsere Persönlichkeit aussagen kann. Für die Whatsapp-Untersuchung analysierte das Team 285 Studierende mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren.

Die Probanden sollten angeben, wie häufig sie bestimmte Smileys nutzen – darunter 20 mit positiver Bedeutung wie Herzchen, sowie 20 negativ konnotierte Emojis wie traurige oder wütende Gesichter. Parallel wurden ihre Persönlichkeitsmerkmale erhoben.

Das Ergebnis: Wer oft Emojis benutzt, zeigt womöglich dunkle Charakterzüge – zum Beispiel Narzissmus. Die Experten haben dafür insgesamt 40 Bildsymbole analysiert – sowohl fröhliche als auch wütende oder traurige. Weiter erklärten die Forscher gegenüber der „Daily Mail“: „Die Verwendung von Emojis könnte mit Strategien zusammenhängen, um die Wahrnehmung anderer zu manipulieren und einen positiven Eindruck von sich selbst zu vermitteln.“

Experten warnen: Häufige Emoji-Nutzung kann auf Narzissmus hinweisen

Das Ergebnis ist besonders bei Männern spannend: Wer viele Emojis auf Whatsapp verwendet, ist laut Studie häufig narzisstisch – und liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Smileys positiv oder negativ waren.

Auch Sensationslust, also das Bedürfnis nach Nervenkitzel oder Aufmerksamkeit, war bei diesen Testpersonen ausgeprägter. Bei Frauen zeigte sich ebenfalls ein Zusammenhang zwischen häufiger Emoji-Nutzung und Narzissmus. Einen Link zur Sensationslust fanden die Forscher bei ihnen aber nicht.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Wer viele positive Whatsapp-Emojis wie Herzen oder lachende Gesichter nutzt, ist oft extrovertiert – also offen, gesellig und kontaktfreudig. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen.