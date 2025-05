Whatsapp: Frau will Ehemann überraschen – dann stößt sie auf brisanten Chat

Der Meta-Chat Whatsapp ist einer der meistgenutzten Messenger weltweit. Kein Wunder, dass sich in der App einige Geheimnisse und Skandale befinden – schließlich wird hier jede Menge Kommunikation unter Familienmitgliedern und Freunden schriftlich festgehalten.

Als eine Frau in England eine Überraschung für ihren Ehemann plante, dachte sie an nichts Böses, als sie Whatsapp auf dessen Handy öffnete. Was sie dort lesen musste, änderte allerdings alles.

Whatsapp: Frau liest in Chat ihres Mannes

Wie die Frau in dem britischen Online-Forum „Mumsnet“ berichtet, wollte sie ihren Mann zu seinem Geburtstag überraschen. Um die geheime Feier zu planen, griff sie zum Handy des Geburtstagskindes – eigentlich nur, um die Kontaktdaten seiner Freunde zu erhalten und sie einzuladen.

Passenderweise gab es einen eigenen Whatsapp-Chat, in dem alle Kumpels ihres Mann schon versammelt waren. Doch als die Frau diesen öffnete, offenbarten sich ihr nicht nur die Kontaktdaten, sondern auch die wahre Meinung ihres Mann über ihre Ehe.

Whatsapp: Mann wünscht sich Affäre

So offenbarte der Engländer gegenüber seinen Freunden, dass er in einer „unglücklichen Ehe“ feststecke. „Ich wünschte, ich könnte eine Affäre haben, aber sie würde mir mein ganzes Geld wegnehmen und ich hätte keine Bleibe und könnte niemanden einladen. Sie kann meinen Sohn behalten, ich will nur mein Geld“, gibt die Frau ein wortwörtliches Zitat aus dem Chat wieder.

Doch bei diesen Aussagen blieb es nicht. Ihr Mann schickte zudem das Foto einer fremden Frau, die er in der Öffentlichkeit gesehen hatte und heimlich abgelichtet hatte, in die Whatsapp-Gruppe. Dazu kommentierte er, dass er sie „so heiß“ finden würde. Gleichzeitig ließ er kein gutes Haar an seiner Ehefrau, bezeichnete sie als „faul und nutzlos“.

Auch wenn der Chat der Frau die Augen geöffnet hat, dass ihr Mann sie nicht als „gleichberechtige Partnerin“ ansehe und ihren „Beitrag zuhause nicht wertschätzt“, hat sie ihn bisher nicht auf die verletzten Whatsapp-Nachrichten angesprochen. Verlassen möchte sie ihn aber dennoch. „Ich glaube nicht, dass es da ein Zurück gibt“, schreibt sie in ihrem Forumsbeitrag.