GNTM: Überraschender Show-Abbruch! Prosieben muss handeln

GNTM ist zurück und startet 2023 gleich mal mit einem Paukenschlag. In Folge 1 von Staffel 18 adressiert Heidi Klum gleich zu Beginn in einem umfangreichen Statement die Kritik an ihrer Modelshow. Eine Aktion, mit der wohl niemand gerechnet hat.

Nachschauen kann man die ganze Folge zwar auch noch – Heidis Ansprache wurde bei der Version in der Joyn-Mediathek allerdings rausgeschnitten (hier mehr dazu). Damit sorgte Prosieben gleich mal für die nächste Überraschung. Und während die Forderung nach einem Show-Aus immer lauter wird, macht Model-Mama Heidi munter weiter mit Staffel 18. In Folge 2 kommt es hier jetzt allerdings ganz ungewollt doch zum Abbruch. Allerdings nicht, so, wie es ihre Kritiker gerne sehen würden, sondern in ganz anderer Form.

GNTM-Chefin Heidi lädt Model Elsa Hosk ein

In Sachen Fotoshootings und Catwalk-Locations zeigte sich das Produktionsteam von GNTM schon in der Vergangenheit gerne kreativ. Galaktische Mondlandschaften, sich bewegende Kofferbänder oder ein Laufsteg im Wasser – wer hier Model werden will, muss sich ordentlich anstrengen.

Da klingt der geplante Beach-Walk in Folge 2 im Vergleich alles andere als herausfordernd. Als Gast-Coach hat sich Heidi das schwedische Model Elsa Hosk eingeladen. Gemeinsam wollen sie das Lauf-Talent der Mädchen bewerten, doch dann kommt alles anders.

GNTM: Planänderung bei Prosieben-Show

In einem noch vor der TV-Ausstrahlung veröffentlichten Video wird klar, Heidi und Co. haben die Rechnung ohne das Wetter gemacht. Statt strahlendem Sonnenschein zieht ganz plötzlich ein Gewitter mit starken Windböen auf. Heidi kann sich gerade noch an einer Wohnwagentür festhalten, bevor sie weggepustet wird.

Die Wellen werden höher und die Palmen biegen sich im Wind. Teile des Produktions-Equipments wirbeln über den Strand und plötzlich kommt’s zum Stromausfall. Fertig gestylt sitzen die Frauen in einem Pavillon und warten auf ihren Einsatz – dann kommt es zum Abbruch. Hier wird zu diesem Zeitpunkt keiner mehr laufen, so viel ist sicher.

Wo und ob der geplante Beach-Walk andernorts fortgesetzt wurde, zeigt sich am Donnerstag (23. Februar) bei Prosieben.