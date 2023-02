GNTM: ProSieben schneidet entscheidende Szene raus – Zuschauer irritiert

Es war das erste Mal in der Geschichte von „Germany’s next Topmodel“, dass sich Heidi Klum zu diversen Show-Vorurteilen äußert. Gleich zu Beginn der neuen GNTM-Staffel hielt die Model-Mama eine Art TV-Ansprache, korrigierte Annahmen, die Sendung sei inszeniert, die Mädchen müssten hungern.

Wer sich besagte Szenen anschließend noch einmal in der Mediathek anschauen will, der geht jedoch leer aus. Denn was bei GNTM am Donnerstagabend (16. Februar) im Fernsehen zu sehen war, wurde bei Joyn einfach rausgeschnitten.

GNTM: ProSieben schneidet wichtige Szene raus

„Es ist selbstverständlich nicht in meinem Interesse, dass sich eine Kandidatin meiner Show verletzt. Es werden keine Schuhe angesägt und es wird auch kein Laufsteg manipuliert“, so Heidis Statement im TV. Im Gegenteil: Die Sicherheit ihrer Kandidatinnen habe für sie stets höchste Priorität. Es werde auch nicht manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht, stellte die Jurorin deutlich klar.

+++ GNTM: Kandidatin zieht vor laufender Kamera blank – Zuschauer sind sprachlos „Zu viel für mich“ +++

Und jetzt das: Diese Worte können nicht mehr abgerufen werden. Die Sendung in der Mediathek beginnt mit einem Einspieler, danach beginnen schon die Vorstellungen der diesjährigen GNTM-Kandidatinnen.

Bei Tiktok wundern sich einige Fans deswegen. „Wieso wurde das in der ProSieben-App rausgenommen?“, heißt es da unter anderem. Gute Frage.

Die Antwort von ProSieben dazu gegenüber „Watson.de“ lautet: „Manche Dinge wiederholen sich nicht im Leben. Und für andere ist 20:15 Uhr auf ProSieben die beste Zeit.“ Soll wohl heißen: Ein Fehler ist dem Sender in der Mediathek offenbar nicht unterlaufen, vielmehr klingt diese Aussage nach einer bewussten Entscheidung.

Mehr News findest du hier:

Dem anschließenden Wirbel nach der Erstausstrahlung können sich GNTM-Star Heidi Klum und ProSieben aber nicht entziehen.