„GNTM“-Siegerin Simi Kowalski: Schockfoto – woher kommen DIESE Wunden?

2019 war sie „Germany’s next Topmodel“: Simone ‚Simi‘ Kowalski. Am 23. Mai 2019 gewann die junge Frau aus Stade das große Finale der ProSieben-Show im ISS-Dome in Düsseldorf. Eine voll besetzte Halle, kreischende Fans, eine glückliche Heidi Klum. Fast vier Jahre ist das nun her. Vier Jahre, in denen sich für den „GNTM“-Star von einst einiges geändert hat.

Simone Kowalski schaut nun anders auf ihre Zeit bei „GNTM“. Bereits während der Show musste sich die junge Frau starker Kritik aus den sozialen Medien aussetzen. Dazu kam, dass ihr Fuß immer wieder Probleme bereitete. Große Modeljobs blieben mit Ausnahme eines Shootings für das Männermagazin „Playboy“ ebenfalls aus.

„GNTM“-Siegerin Simone Kowalski über schlimme Hautverletzungen

Und auch ihr Gesicht habe die Arbeit als Model nicht gut vertragen, wie Simone Kowalski nun auf ihrer Instagram-Seite verdeutlicht. Ein Bild zeigt die einstige „GNTM“-Siegerin mit starken Rötungen auf der Wange. Es sieht fast so aus, als hätten sich Hautschichten abgelöst. „Mein Gesicht hat jahrelang so ausgesehen“, schreibt Kowalski zu dem Foto. Und weiter: „Ich dachte, ich hätte Hautkrebs.“

Woher die Verletzungen ihrer Haut gekommen seien, fragt ein Follower die heute 25-Jährige sichtlich schockiert. „Durch Make-up, falsche Produkte, zu viele verschiedene Produkte… Verätzungen im Gesicht und durch eine Wunde kamen Bakterien in den Körper“, antwortet Kowalski.

Paris Hilton steht „GNTM“-Siegerin bei

„Nur durch medizinische Hilfe konnte ich meine Narben nach und nach heilen“, beschreibt die „GNTM“-Siegerin von 2019 weiter. Sie habe es lange niemandem zeigen wollen. „Habe es sehr lange verschwiegen, da ich mich geschämt hatte, so auszusehen. Jedoch haben mich diese Narben im Gesicht stärker gemacht. Ich bin froh, das geteilt zu haben.“

Mehr Nachrichen:

Ihre Fans zeigen sich erschrocken von den Fotos des Models, bestärken Simone aber auf ihrem Weg. „Danke dir für das teilen. Unglaublich starke Worte“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Du bist so stark.“ Und sogar Megastar Paris Hilton meldet sich und schickt ihr ein Herz. Das erschreckende Foto findest du auf Simone Kowalskis Instagramseite.