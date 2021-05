GNTM: Kandidatin Liliana macht mysteriöse Ankündigung nach Show-Aus – „Ist erst der Anfang“

Für Liliana Maxwell endete die Reise bei „Germany's next Topmodel“ (GNTM) am vergangenen Donnerstag. Die junge Frau aus Rheda-Wiedenbrück hat es bis in die 15. Folge der ProSieben-Castingshow geschafft.

Nur zwei Wochen vor dem großen GNTM-Finale flog Liliana aus der Sendung. Von Trauer fehlt bei ihr jedoch jede Spur. Nach seinem Show-Aus stellt das Model klar, dass es jetzt erst richtig losgehe.

GNTM: Zu unkonzentriert – Heidi Klum schmeißt Liliana raus

Kandidatin Liliana Maxwell stach nicht nur der GNTM-Jury ins Auge. Auch die Zuschauer verfolgten die 21-Jährige wöchentlich dabei, wie sie ihrem Traum „Germany's next Topmodel“ zu werden, immer näher kam. Durch ihre ehrliche und loyale Art sammelte Liliana schnell Sympathiepunkte beim Publikum.

Und auch was die Model-Jobs anging, sah es gut für Liliana aus. Zweimal landete sie sogar in großen Modemagazinen. In Folge 15 dann der Schock: Heidi Klum schmiss sie aus der Show. Sie habe sich in der Woche einfach zu viele Patzer erlaubt, so das Urteil der GNTM-Chefin. „Ich muss dir leider sagen, jedes Mal, egal mit wem ich spreche, (…) ich höre eigentlich immer und immer wieder das Gleiche: 'Sie ist nicht fokussiert'“, erklärte ihr Heidi.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

----------------------------------------

GNTM: Liliana Maxwell will sich nach Show-Aus Glatze rasieren

Doch so knallhart das Urteil in der Castingshow für Liliana ausfiel, umso mehr Werbepartner haben geradezu darauf gewartet, dass das Nachwuchsmodel endlich frei ist. Im Interview mit „Gala“ berichtete die 21-Jährige davon, seit ihrem GNTM-Ausstieg einige Job-Angebote erhalten zu haben.

In ihrer Zeit bei GNTM landete Liliana in gleich zwei Modemagazinen: auf dem Cover der „Nylon“ und in einer Fotostrecke der „InStyle“. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Und schon bald könnte Liliana noch viel gefragter werden. Denn: Sie plant eine Typveränderung. Sie möchte sich eine Glatze rasieren. Im Interview stellt sie klar: „Mein Ausstieg bei GNTM ist erst der Anfang!“ Na, wenn das mal keine Kampfansage ist.

----------------------------------------

Mehr zu GNTM:

GNTM-Star Ana schmeißt fette Party: Irre, wen sie eingeladen hat

Heidi Klum erinnert an DIESEN legendären GNTM-Moment – „In den sauren Apfel beißen“

GNTM: Kandidatin Ashley macht ProSieben Vorwürfe – „Wurde sehr drangsaliert“

----------------------------------------

Für Liliana ist der Traum aus. Konkurrentin Romina hingegen ist noch im Rennen. Warum die Kölnerin „Germany's next Topmodel“ 2021 werden könnte, erfährst du hier.