GNTM: Wird Romina Topmodel 2021? Trotz Job-Flaute – DIESES Detail spielt ihr in die Karten

Sie war schon vor Beginn der diesjährigen GNTM-Staffel in aller Munde. Romina Palm erlangte bereits vor ihrer Teilnahme an der Castingshow Bekanntheit. Als Freundin von Stefano Zarrella und beliebte Influencerin hatte Romina direkt eine eigene Fan-Community hinter sich.

Doch reicht das wirklich aus, um „Germany's next Topmodel“ zu werden? Die Zeichen für die GNTM-Kandidatin stehen zumindest ziemlich gut.

GNTM: Romina Palm bekam ihren ersten Job erst in Folge 13

Dabei verlief die Reise bei GNTM nicht durchweg erfolgreich für Romina. Die 21-Jährige wurde zwar zu zahlreichen Castings eingeladen, doch einen Job gab es für sie lange nicht. Erst in Folge 13 ergatterte Romi ihren ersten Modeljob in der ProSieben-Show. Es ging um eine europaweite Beauty-Kampagne für die Marke „Dyson“.

Andere Kandidatinnen wie Soulin oder Dascha waren, was die Job-Suche anging, deutlich erfolgreicher. Doch Romina hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ist verdammt beliebt.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

----------------------------------------

GNTM: Fast eine halbe Million Follower bei Instagram – DAS macht Romina so beliebt

Beim Umstyling bekam sie den wohl krassesten Look verpasst. Mit ihrem feuerroten Bob machte sie zahlreichen Zuschauern Lust auf eine ähnliche Veränderung. Ihre neue Haarfarbe kam richtig gut beim Publikum an.

Und auch was die Anzahl ihrer Instagram-Follower angeht, liegt sie weit vorne. Ihre Konkurrentin Dascha zählt lediglich 151.000 Follower, während Alex mit 165.000 Followern auf dem zweiten Platz liegt. Romina folgen mehr als doppelt so viele Menschen. Stolze 411.000 User haben das Profil des Models inzwischen abonniert.

Auch wenn Romina es am Ende also nicht auf das Cover der „Harper's Bazaar“ schaffen sollte, stehen ihr nach der Castingshow sicherlich so einige Türen offen. Im Zeitalter der Social-Media-Plattformen zählt die Anzahl der Follower bekanntlich mehr als alles andere. Denn eine hohe Reichweite im Netz gleicht einer riesigen Werbeanzeige für potentielle Kunden.

----------------------------------------

Mehr zu GNTM:

GNTM-Kandidatin packt aus: „Einfach zu viel für meinen Körper“ – musste Elisa deshalb gehen?

GNTM: Plötzlich fließen Tränen – Dascha stößt an ihre Grenzen: „Das passt gar nicht zu mir“

GNTM: Ex-Kandidatin enthüllt skurrile Regel – DAS bekommen Zuschauer nicht mit

----------------------------------------

Unter Romis Fans befinden sich sogar einige bekannte Fernsehstars. Welche Promis der 21-Jährigen im Finale die Daumen drücken, erfährst du hier.