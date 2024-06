„GNTM“: Kurz vor dem Finale – jetzt ist die Katze aus dem Sack

Wenn Model-Mama Heidi Klum einlädt, dann erscheint die Crème de la Crème. Deutschlands beliebteste ProSieben-Show „GNTM“ neigt sich dem Ende zu. Doch nicht ohne einen riesigen Knall!

Wie immer verwandelt sich das Finale in ein Live-Spektakel der Extraklasse. Darunter dürfen Heidis berühmte Freunde selbstverständlich nicht fehlen…

„GNTM“ holt sich Hollywood-Flair nach Köln

Die Final-Sause findet am 13. Juni wie immer in Köln statt. Neben namhaften Stars aus der Modewelt werden auch zahlreiche Musik-Acts und sogar ein waschechter Fußball-Weltmeister für ordentlich Stimmung sorgen. Doch was Bastian Schweinsteiger mit „GNTM“ zu tun hat, wird sich am kommenden Donnerstagabend zeigen. Vielleicht läuft der Sportprofi ja selbst über den Catwalk?

Auch Heidis Busenfreundin Elizabeth Hurley wird erneut die Modelshow mit ihrer Präsenz beehren. „Es gibt nichts, was sie nicht kann: Seit Jahrzehnten ist sie als Model und erfolgreiche Schauspielerin auf der ganzen Welt unterwegs“, kündigte Klum die Britin bereits in der vierten Folge an. Und auch dieses Mal wird die hübsche Schauspielerin ihre Fachkompetenz und Erfahrungen mit einbringen. Genauso wie Wolfgang Joop. Der beliebte Modemacher wird Heidi beim Live-Event einen Besuch abstatten.

Für musikalische Action wird das New Yorker Duo Sofi Tukker mit ihren elektronischen Beats die Halle einheizen. Ein besonderes Highlight? Mega-Star Sabrina Carpenter wird ebenfalls das Publikum und die TV-Zuschauer mit ihrer eindrucksvollen Stimme beglücken.

Außerdem werden der Schweizer Modemacher Kevin Germanier, Star-Fotograf Rankin und US-Popsängerin Robin S am Live-Spektakel teilnehmen. Damit sichert sich ProSieben jetzt schon ein phänomenales Ende für die 19. Staffel. Auch spannend: Dieses Mal kürt Heidi erstmals zwei Gewinner!