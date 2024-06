„GNTM“-Star Betty Taube spricht über traumatische Kindheit – „Mit dem Messer hinter mir her gerannt“

Sie war ein Star der neunten Staffel der Prosieben-Show „Germany´s Next Topmodel“ und blieb den Fans des Modelcontests als lebensfrohe und charmante Teilnehmerin in Erinnerung. Es folgten Engagements als Schauspielerin und Moderatorin, mittlerweile macht Betty Taube als Influencerin eine gute Figur.

Stolze 1,3 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Betty Taube, auf dem sich das Model stets gut gelaunt zeigt. In einem aktuellen Interview spricht die Influencerin nun jedoch über ihre traumatische Kindheit, von der wohl keiner ihrer Fans etwas geahnt hatte.

Betty Taube wuchs im Heim auf

In einem Interview für das NDR-Format „deep und deutlich“ erzählt „GNTM“-Star Betty Taube nun von dem Missbrauch, den sie durch ihre leibliche Mutter erfahren hat. Bereits vor ihrer Geburt sei ihre Mutter alkoholabhängig gewesen, Taube berichtet: „Es war schon so, dass meine Mama gesagt hat: Wenn du im Kindergarten oder in der Schule gefragt wirst, wo die blauen Flecken herkommen, dann sagst du, das ist beim Spielen passiert.“

Die Influencerin erzählt weiter, dass ihre Mutter tagsüber ihrem Job als Hebamme nachgehen konnte, sobald die Türen zu Hause zugingen, sei sie jedoch ein ganz anderer Mensch gewesen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bei einem Kontrollbesuch des Jugendamtes bemerkten die Mitarbeiter dann folgendes: „Meine Mama ist einmal mit dem Messer hinter mir her gerannt und hat überall eingestochen, auch in diesen Kleiderschrank, und hat dann süße, kleine Tieraufkleber drübergeklebt.“ Mit neun Jahren kam Betty Taube dann ins Kinderheim.

Dennoch ist dem „GNTM“-Star wichtig zu erwähnen: „Man muss natürlich im Endeffekt sagen, dass es eine Krankheit ist. Also Alkoholabhängigkeit oder generell Abhängigkeiten oder psychische Erkrankungen sind Krankheiten, für die die Menschen nichts können.“ Während ihrer Teilnahme an „GNTM“ im Jahr 2014 verstarb die Mutter des Models.

Trotz der traumatischen Erlebnisse in ihrer Kindheit denkt Betty Taube wohlwollend an ihre Mutter zurück. Das Model erzählt im Interview: „Ich kann das nicht wirklich erklären, aber da ist so eine Liebe in mir und ab dem Tag, wo sie gestorben ist, habe ich ihr komplett verziehen. Ich weiß halt, dass sie krank war und sie in den meisten Situationen nicht sie selbst war.“

Die Influencerin scheint es nach all den Jahren geschafft zu haben, Frieden mit ihrer Kindheit geschlossen zu haben.