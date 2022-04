GNTM: DIESE Models sind raus! Fans sauer – „Werde es nicht mehr gucken“

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

Am Donnerstagabend (7. April) warteten die Zuschauer der Castingshow GNTM auf die Entscheidung. Wer wird die Modelvilla verlassen müssen? Viele waren sich sicher: Endstation für Liselotte! Denn letzte Woche kam die 66-Jährige nur weiter, weil sie eine Einladung zu einem Casting hatte.

Doch sie hat den Job nicht bekommen. Laut GNTM-Chefin Heidi Klum ist ein Model ohne Job kein Model. Doch dann kam die überraschende Entscheidung. Liselotte durfte trotzdem bleiben! Dafür musste SIE gehen. Die Fans sind stinksauer darüber!

DIESE beiden Models mussten GNTM verlassen – Fans geschockt

Damit hat wirklich niemand gerechnet. Inka und Viola mussten die Heimreise antreten. Viola wirkte nach den berühmten Worten „Ich habe leider kein Foto für dich“ recht entspannt. Sie bedankte sich bei Heidi Klum für die lehrreiche und spannende Zeit.

Viola musste am Donnerstagabend (7. April) die Show verlassen. Foto: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Für die anderen GNTM-Kandidatinnen war klar, jetzt fliegt keiner mehr raus – sogar Liselotte ist weiter. Doch dann der Schock! Auch für Inka hat Heidi kein Foto. Die Zuschauer sind außer sich:

„Nach was bewertet Heidi bitte? Inka ist raus, nur weil sie einmal schlecht war…“

„Jetzt wo Viola und Inka raus sind, werde ich es nicht mehr gucken“

„WARTE WAS? INKA IST RAUS? HÄ!? Wie viel hat dir Liselotte dafür bezahlt, dass sie noch nicht gehen musste“

„…Inka, die einmal eine schlechte Leistung bringt und dennoch einen Job ergattern konnte, fliegt raus. Wo bitte ist das gerecht?“

„Sorry, aber was ist mit Heidi los, dass sie Inka rausschmeißt und Liselotte weiter lässt“

GNTM: Damit hat Inka nicht gerechnet! Obwohl sie DIESEN Job ergattern konnte fliegt sie raus

Die Fans sind stinksauer. Inka konnte in der ersten Castingwoche einen der begehrtesten Jobs ergattern. Sie durfte mit zwei anderen Kandidatinnen für die beliebte Jeansmarke „Levi‘s“ shooten. Liselotte hingegen konnte keinen der Kunden überzeugen.

---------------------------

Das ist GNTM:

„Germany's next Topmodel" ist eine Castingshow auf ProSieben

Seit 2006 wird die TV-Sendung ausgestrahl

Topmodel Heidi Klum moderiert GNTM und gilt als Chef-Jurorin

Das Konzept von „Germany's next Topmodel" basiert auf dem amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Die Kandidatinnen erwarten während des Drehs unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

Sehr beliebt ist die Folge des Umstylings, da bekommen einige Models neue Frisuren

Ganze Folgen kann man auch auf Joyn schauen

---------------------------

Inka selbst erklärte im Interview mit dem ProSieben-Team, dass sie nie mit dem Rauswurf gerechnet hat. Auch ihre Mitstreiterinnen sind geschockt – bei einigen fließen sogar die Tränen. Für viele war sie nämlich eine der Favoritinnen.

Fans sauer! DAS kündigt Liselotte nächste Woche bei GNTM an

In der Vorschau für den kommenden Donnerstag sah man einen Ausschnitt aus dem berühmten, aber unbeliebte Nacktshooting. Liselotte kündigte an, dass sie deswegen die Show verlassen wird.

Das sorgt auch bei den Zuschauern für Unverständnis. Auf Twitter schreibt ein Fan: „So nett wie Liselotte ist, aber wenn sie wirklich nächste Woche von sich aus geht, bin ich schon ziemlich traurig. Inka oder Viola hätten den Platz für die nächste Runde einfach viel mehr verdient.“

Harte Worte der GNTM-Zuschauer. Ob Liselotte „Germanys Next Topmodel“ am kommenden Donnerstagabend (14. April) wirklich verlässt, bleibt abzuwarten.

---------------------------

