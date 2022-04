Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

GNTM: Konkurrenzkampf bei Liselotte? SIE bricht plötzlich in Tränen aus

Model-Mama Heid Klum hat eine Überraschung für ihre Models. Es gibt nämlich eine zweite Casting-Woche. Das heißt, die GNTM-Kandidatinnen haben eine weitere Chance auf einen Job! Deshalb scheint der Konkurrenzkampf jetzt erst so richtig loszugehen.

JEDER will einen Job, nur wenige können ihn bekommen. Letzte Woche konnte man schon ein wenig den Kampf spüren, als Annalotta GNTM verlassen musste und Liselotte bleiben durfte. In der Vorschau kann man sehen, wie die 66-Jährige über andere flüstert. Plötzlich beginnt SIE bitterlich zu weinen.

GNTM: Konkurrenzkampf zwischen Liselotte und Sophie?

Liselotte kam letzten Donnerstag (31. März) eine Runde weiter, weil sie eine Einladung zu einem Casting bekommen hat. Pech für Annalotta – viel Glück für die 66-Jährige. Annalotta hat das nicht verstanden und deswegen leicht ihre Krallen ausgefahren.

In der Vorschau, die Heidi Klum auf Instagram gepostet hat, sieht man, wie Liselotte mit jemandem im Telefonzimmer telefoniert. Ganz leise flüstert sie in das Mikrofon: „Was so das Anstrengendste jetzt wird: der Konkurrenzkampf“, sagt sie zu ihrem virtuellen Gegenüber.

---------------------------

Das ist GNTM:

„Germany's next Topmodel" ist eine Castingshow auf ProSieben

Seit 2006 wird die TV-Sendung ausgestrahl

Topmodel Heidi Klum moderiert GNTM und gilt als Chef-Jurorin

Das Konzept von „Germany's next Topmodel" basiert auf dem amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Die Kandidatinnen erwarten während des Drehs unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

Sehr beliebt ist die Folge des Umstylings, da bekommen einige Models neue Frisuren

Ganze Folgen kann man auch auf Joyn schauen

---------------------------

Und die Blondine hat nicht unrecht. Plötzlich, in der nächsten Sequenz des Clips, sehen wir Sophie bitterlich weinen. Ob das etwas mit Liselottes Aussage zu tun hat? Das ist noch unklar.

Liselotte auf dem Laufsteg bei der Show von Marcel Ostertag. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jan Huebner

GNTM: Ein Model ohne Job, ist kein Model – wer muss die Show verlassen?

Aber es ist klar, dass jedes der angehenden Models einen Job bekommen möchte, und sie geben ALLES dafür! Wer die Glücklichen sind, werden wir am Donnerstagabend (7. April) erfahren. Für einige hängt der weitere Weg bei GNTM davon ab, denn wie Heidi so schön betont: „Ein Model ohne Job, ist kein Model!“

Puh, ganz schön viel Druck für die Mädchen. Liselotte muss allerdings mithalten. Letzte Woche wäre sie ohne die Casting-Einladung aus der Show geflogen und hätte die Heimreise antreten müssen. Viele GNTM-Kandidatinnen haben die 66-Jährige schon längst überholt.

---------------------------

Mehr zu GNTM:

GNTM: Romina Palm blamiert sich vor DIESEM ZDF-Star – „Guck mal, wie peinlich“

GNTM: Heidi-Liebling Lieselotte am Ende – „Steh' hier wie eine Doofe“

„GNTM“: Jetzt packt SIE über Leni Klum aus – „Der Druck war enorm“

---------------------------

Wir dürfen gespannt sein, ob Liselotte am Donnerstagabend endlich ihre Chance nutzt oder ihre Koffer packen muss. Das könnt ihr ab 20.15 Uhr auf ProSieben sehen.

In der letzten Folge von „Germanys Next Topmodel“ brach Kandidatin Liselotte zusammen. Was war geschehen? >>>