GNTM: Romina Palm blamiert sich vor DIESEM ZDF-Star – „Guck mal, wie peinlich“

Romina Palm nahm 2021 an der beliebten Castingshow GNTM auf ProSieben teil. Schon damals war bekannt, dass sie mit dem Bruder von ZDF-Star Giovanni Zarrella zusammen ist.

Mittlerweile ist sie sogar mit Stefano Zarrella verlobt. Bei einem Spieleabend mit den Eltern von Giovanni und Stefano unterlief ihr ein peinlicher Fauxpas. Wie die Familie Zarrella wohl darauf reagieren wird?

DAS passierte GNTM-Star Romina Palm beim Familienabend mit Giovanni Zarrellas Familie

Am Montagabend (4. April) waren Stefano und seine Auserwählte Romina bei seinen Eltern zum Essen und Spielen eingeladen. Als es darum ging, einen berühmten Sänger zu benennen, sagte Stefanos Mutter prompt den Namen ihres Sohnes: Giovanni. Aber ohne den Buchstaben „G“ in die Mitte des Tisches zu legen, wie es das Spiel verlangte.

Das Spiel „Stadt, Land Vollpfosten“ hat sie demnach wohl noch nicht richtig verstanden. Aber ihre Schwiegertochter Romina schon. Sie legte den Buchstaben „J“ auf den Stapel und meinte damit auch Giovanni. Plötzlich fing die ganze Familie an zu lachen.

GNTM: Ex-Kandidatin peinlich berührt – Familie lacht sie aus

„Giovanni guck mal bitte, wie peinlich das ist! Guck mal, was sie machen wollte: Sie wollte ein „J“ legen wegen 'Giovanni'“, sagt er in dem Video auf Instagram. Romina lacht peinlich berührt. Auch die Eltern des ZDF-Stars fingen an zu lachen und machten sich darüber lustig.

Dazu schrieb der jüngere Bruder der ehemaligen Sängerin von Bro'Sis: „Wir haben uns kaputtgelacht. Das ist so peinlich, Bro. Das tut mir sehr leid. Romina dachte, dass man dich mit „J“ schreibt.“

Der Schlagersänger postete das Video auch in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: „Romi. Wir müssen reden.“ Oh, oh! Hat es sich die rothaarige Schönheit mit ihrem Schwager verscherzt? Auf keinen Fall, denn er nimmt es mit Humor. Na, da hat die ehemalige GNTM-Kandidatin ja noch mal Glück gehabt. Von nun an wird sie den Namen sicherlich richtig schreiben.

Romina Palm nahm 2021 bei der Castingshow GNTM teil. Aktuell läuft die 17. Staffel auf ProSieben. Am Donnerstagabend (31. März) musste eine der Favoritinnen von Model-Mama Heidi Klum um ihr weiterkommen bangen >>>