„GNTM“: EM macht Halbfinale Strich durch die Rechnung

„GNTM“ erfreut sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit im deutschen Fernsehen. Dieses Jahr standen gleich zwei große Neuerungen an: Das erste Mal durften in der Castingshow Männer und Frauen teilnehmen. Damit wird Modelmama Heidi Klum im großen Finale einen Sieger und eine Siegerin küren.

Demnächst startet die ProSieben-Show in ihre finale Woche – dann dürfen sich Zuschauer gleich doppelt freuen!

„GNTM“: Diese Änderung wartet auf die Zuschauer

Als Heidi Klum einst im Jahr 2006 zum ersten Mal nach „Germany’s Next Topmodel“ suchte, da nahm ProSieben sich dafür gerade Mal zehn Folgen lang Zeit. Viele Jahre und viele Änderungen später setzt die Castingshow nun auf einen diverseren Cast, mehr Teilnehmer und mehr Folgen! Lange Zeit pendelten sich 16 Episoden als Normalfall ein, seit 2020 bereicherte sich „GNTM“ um eine weitere. Doch mit den diesjährigen Models schafft es ProSieben, seinen Rekord noch einmal zu toppen. Stolze 19 Ausstrahlungen sind es an der Zahl.

+++„GNTM“: Nach Ausstrahlung sickert diese Nachricht durch+++

Allerdings hat die Sache einen Haken! Die Fußball-EM in Deutschland rückt immer näher, auch die Sendeplätze am Donnerstagabend sind begehrt. Das „GNTM“-Halbfinale muss daher seinem festen Programmtag weichen und auf Dienstag, den 11. Juni, gelegt werden, wie das Medienportal „DWDL“ berichtete. Zuschauer bekommen dafür aber die doppelte Ladung der ProSieben-Show! Denn schon zwei Tage später wird wie gewohnt das Finale an seinem Stammplatz ausgestrahlt.

Zuletzt gab es dieses Phänomen bei „GNTM“ übrigens 2015. Damals hatte man das Halbfinale ausnahmsweise am Sonntagabend gezeigt – wo es übrigens deutlich weniger Publikum erreichte als auf dem üblichen Sendeplatz. Auch 2014 lief das Halbfinale außer der Reihe sonntags, ebenso 2011. Zwei Mal, in den Jahren 2008 und 2009, war die vorletzte Folge der Staffel auch schon einmal dienstags zu sehen gewesen.