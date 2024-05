„GNTM“: Nach Ausstrahlung sickert diese Nachricht durch

Heidi Klum ist mit ihrer Castingshow „Germanys next Topmodel“ kaum mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Seit 2006 bereichert das Model mit dem Format das ProSieben-Programm. Ob sich die Begeisterung bei den Zuschauern auch noch nach so vielen Jahren aufrechterhält? Einschaltquoten der Sendung geben Aufschluss über die Beliebtheit.

„GNTM“: Nach Ausstrahlung macht diese Nachricht die Runde

Das von Supermodel Heidi Klum moderierte Format „Germanys next Topmodel“ hat sich zu einer der langlebigsten Shows im deutschen Fernsehen entwickelt und ist bekannt für seine Mischung aus Glamour, Drama und Fashion. Doch konnte sich die ProSieben-Sendung gegen seine TV-Konkurrenz am Donnerstagabend (16. Mai) durchsetzen?

+++GNTM-Star macht ein trauriges Geständnis: „Viele Leute hassen mich deswegen“+++

Bei dem Gesamtpublikum ab 3 Jahren landete die Castingshow auf den letzteren Plätzen, wie das Branchenmagazin „DWDL“ untersuchte. Mit 1,55 Millionen Zuschauern sicherte sich die ProSieben-Sendung damit einen prozentualen Anteil von 7,4 Prozent. Immerhin: Insgesamt konnte sich „GNTM“ unter den 25 meistgesehenen Sendungen am 16. Mai beweisen. Übertrumpft wurde dies nur von einer Auswertung!

„GNTM“: Diesen Platz sichert sich die Show

Im Laufe der Jahre hat „GNTM“ eine Vielzahl von talentierten Models hervorgebracht, die die Laufstege der Welt erobert haben. Neben den glanzvollen Erfolgen gab es auch Momente des Scheiterns, der Tränen und der Kontroversen, die das Publikum gleichermaßen faszinierten wie polarisierten. Eine Nachricht der Castingshow dürfte daher umso erfreulicher erscheinen.

Unter den Top 25 sicherte sich „Germanys next Topmodel“ den ersten Platz in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. So kam die ProSieben-Sendung auf eine Zuschauerzahl von 0,83 Millionen und einem Marktanteil von 18,9 Prozent. Werte, die sich definitiv sehen lassen können!

Den ersten Platz am vergangenen Donnerstag sicherte sich übrigens in der ARD der „Zürich-Krimi“ mit 5,12 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,9 Prozent. Unter der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige konnte sich die „Tagesschau“ hinter „GNTM“ auf dem zweiten Platz mit 0,7 Millionen der Beobachtenden durchsetzen. Dies machte einen Anteil von 18,4 Prozent aus.