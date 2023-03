GNTM-Star Alex Mariah Peter mit erschütterndem Geständnis – „Hab heute Morgen geweint“

Bei GNTM wurde Alex Mariah Peter 2021 zur Siegerin gekürt, während in der Staffel von 2023 längst neue Kandidatinnen versuchen, das begehrte letzte Foto zu ergattern, tanzte Alex Mariah in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ mit.

Nach dem großen Kennenlernen und der ersten Liveshow musste sie ihre Tanzschuhe dann aber schon wieder abgeben – die Zuschauer wählten sie raus. Anschließend erzählte sie in ihrem Podcast, wie unwohl sie sich bei den „Let’s Dance„-Liveshows gefühlt hatte. Auf Instagram machte sie dann im Nachgang nochmal deutlich, es gibt aktuell wohl einige Dinge im Leben der GNTM-Siegerin, die ihr mental zusetzen.

GNTM-Star Alex Mariah Peter zeigt sich emotional

In ihrer Instagramstory zeigt sich Alex Mariah Peter am Donnerstag (9. März) dann beim Kochen. Dazu läuft ein ihr gut bekannter Song. Sie erklärt: „Ich bekenne mich: In emotional schwierigen Phasen höre ich immer und ausschließlich das ‚1989‘- Deluxe-Album von Taylor Swift.“

Und weiter: „Als ich Ende 2019 bei meinem Papa war und ich mich von ihm verabschieden musste, lief in Südafrika nonstop ‚Wildest Dreams‘ im Radio. Seitdem hilft mir der Song irgendwie, Dinge zu verarbeiten.“ Der Gedanke an ihren Vater ruft alte Erinnerungen wach und reißt auch verschlossen geglaubte Wunden wieder auf.

GNTM: Alex Mariah Peter steht zu Tränenausbruch

„Eventuell habe ich kurz geheult“, schreibt sie anschließend zu einem Foto. Dann wird sie nochmal deutlich und macht ein erschütterndes Geständnis: „Habe heute Morgen geweint, weil ich beim Tippen der Story realisiert habe, dass ich mir seit drei Jahren nicht erlaubt habe zu trauern um meinen Papa. Weder direkt danach noch als ich letztes Jahr das erste Mal dann wieder in Südafrika im Haus war.“

Sich den eigenen Emotionen stellen und nicht dafür verurteilen, das ist es, was Alex Mariah Peter zukünftig machen möchte. Ihren Prozess will sie gelegentlich auch mit ihren Fans via Instagram teilen. Den ersten Schritt zum persönlichen Wohlbefinden hat sie schon mal getan.

Seit Kurzem trägt sie wieder ihre alte Haarfarbe und kann jetzt schon sagen: „So banal es sich anhören mag, aber wieder zu meiner Naturhaarfarbe zurückzukehren war der erste, für mich wichtige Schritt herauszufinden, was ich eigentlich vom Leben erwarte und irgendwo vielleicht auch wieder zu mir selber zu finden!“