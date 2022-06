GNTM 2022: Direkt nach Finale – Siegerin Lou-Anne traf drastischen Schritt

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

Kurz nach ihrem Sieg bei GNTM 2022 fasste Lou-Anne einen heftigen Entschluss.

Ob die aktuellen Vorwürfe gegen die ProSieben-Show damit etwas zu tun haben? Von ihrem GNTM-Look scheint sich Lou-Anne jedenfalls so schnell wie möglich trennen zu wollen.

GNTM-Gewinnerin Lou-Anne verpasst sich nach Finale krasse Veränderung

Kurze Haare, lange Beine und heiße Kurven: Mit ihrem selbstbewussten Auftreten gewann Lou-Anne das Finale am 26. Mai. Während sich andere Kandidatinnen hinter einer langen Mähne verstecken oder mit ihrer Figur in der Masse untergehen, weiß die Wienerin ganz genau, was sie herausstechen lässt.

Die letzten fünf GNTM-Gewinnerinnen:

Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (2022)

Alex Mariah Peter (2021)

Jacqueline „Jacky“ Wruck (2020)

Simone Kowalski (2019)

Toni Dreher-Adenuga (2018)

Doch wenige Tage nachdem Heidi Klum sie zu „Germany's Next Topmodel“ gekürt hat, fällt die Blondine eine drastische Entscheidung.

Nach ihrem Sieg bei GNTM geht sie einen krassen Schritt. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Bei Instagram teilt Lou-Anne ein Foto von sich mit abrasierten Haaren. Die längeren Spitzen trägt die 19-Jährige nun raspelkurz. Und nach dem Einsatz des Rasierers verpasst sich das Model noch ein frisches platinblond.

GNTM-Fans feiern Lou-Annes neuen Look: „Kann nicht jeder tragen“

Der neue Look der Österreicherin kommt bei ihren Fans hervorragend an. „Mega cool und schön“, staunt einer von ihnen. Eine andere Followerin kommentiert: „Die Frisur kann nicht jeder tragen, aber dir steht es super.“ Einige Nutzer vergleichen Lou-Anne sogar schon mit Popstar Katy Perry. Die Musikerin wählte im Sommer 2017 eine ähnliche Frisur.

Nachdem Lou-Anne beim GNTM-Umstyling verschont wurde, überrascht diese plötzliche Veränderung umso mehr. Bereits in der Sendung trat die Stylistin mit einer frechen Kurzhaarfrisur auf.

Für GNTM und auch insbesondere Heidi Klum hagelt es aktuell Kritik. Jetzt äußert sich Papa Klum zu den Vorwürfen gegen die Show.