GNTM: Heidi Klum kürt Alex zur Siegerin – doch die rechnete mit IHR

Endlich steht sie fest: Heidi Klum kürte am Donnerstagabend Alex Maria Peter aus Köln zum neuen Topmodel, machte sie zur GNTM-Siegerin 2021!

GNTM-Chefin Heidi Klum hat Alex Maria Peter zum neuen Topmodel 2021 gekürzt. Foto: ProSieben

Ein Moment, den sich die 23-jährige GNTM-Kandidatin sicher seit Monaten herbei gesehnt hatte. Doch als es dann soweit war, konnte Alex es kaum realisieren – denn ihr Bauchgefühl hatte ihr gesagt, dass jemand ganz anderes GNTM 2021 gewinnen wird.

GNTM-Siegerin Alex: SIE war ihre Favoritin auf den Sieg

Alex Maria Peter fiel in der aktuellen GNTM-Staffel von Beginn an auf: Die große Brünette mit der tiefen Stimme ist das erste Transgender-Model, das von Heidi Klum zum „Germany's Next Topmodel“ gemacht wurde.

Doch auch durch ihre coole Art und stets gute Leistung beeindruckte die Kölnerin die Modelmama und ihre Fangemeinde. Schließlich setzte sich Alex in der diesjährigen „Diversity“-Staffel gegen Romina, Dascha und Soulin durch – ein Umstand, mit dem die neue GNTM-Siegerin selbst absolut nicht gerechnet hatte.

---------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Germany's next Topmodel“ (GNTM):

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

------------------

So war es für sie überraschend, als Heidi Klum bei der finalen Entscheidung ihren Namen, statt den von Konkurrentin und Zweitplatzierten Dascha sagte.

Dascha und Alex im GNTM-Finale bei einem Videodreh. Foto: ProSieben

„Ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe nichts realisiert, ich habe gedacht, sie hätte Dascha gesagt. Deshalb habe ich so rüber gelächelt“, erklärt Alex am Tag nach dem Sieg.

+++ GNTM: Heidi Klum kürt SIE zur Gewinnerin +++

Ihr Bauchgefühl hatte dem Transgender-Model gesagt, dass Dascha den GNTM-Sieg einfahren werde, erklärt Alex: „Heidi hat immer gesagt, sie möchte gerne ein Curvy-Model, sie wäre das Cury-Model was sie immer gesucht hat, sie möchte jemanden, der so selbstbewusst ist wie Dascha.“

GNTM-Siegerin Alex: „Es gibt immer etwas, das schief geht“

Trotzdem hat Alex die Modelmama von sich überzeugt, lieferte ebenfalls eine selbstbewusste Performance auf der großen Bühne im Live-Finale – und ließ sich auch etwaige Nervosität nicht anmerken.

„Ich würde behaupten, dass ich so ein bisschen das Showgirl-Gen habe, und wenn es dann drauf ankommt, auch da sein und konzentriert sein kann und alles funktioniert“, sagt die 23-Jährige gegenüber unserer Redaktion.

-----------------

Mehr zu GNTM und Heidi Klum:

------------------

Deshalb habe sie auch keine Angst vor möglichen Pannen auf dem Catwalk gehabt: „Bei den Proben gibt es immer etwas, das schief geht, aber wenn man in der Show ist, hat man so einen Adrenalinschub, dass man das gar nicht mitkriegt.“

Heidi Klum hätte die Finalistinnen außerdem vor dem großen Tag gut versorgt, sie war „extrem um unser Wohlergehen besorgt“, schildert Alex das Verhältnis zur Modelmama. „Sie hat immer dafür gesorgt, dass es uns gut geht und wir in bestmöglicher Verfassung sind, auch mental und körperlich.“

Wird Alex die GNTM-Chefin und ihren Rat also auf ihrem weiteren Weg als Model vermissen? „Ich blicke gar nicht so pessimistisch in die Zukunft. Und wer sagt, dass ich sie in Zukunft nicht nochmal treffen werde?“