GNTM: Ex-Juror schießt gegen Finalistinnen – „Sehr seltsam“

Lange dauert es nicht mehr, dann wissen wir endlich, wer GNTM 2021 wird!

Am Donnerstagabend findet das große Finale von GNTM statt. Vier Mädels sind noch im Rennen, eine von ihnen wird Heidi Klum am Ende der Show zur Gewinnerin küren.

GNTM-Finale am Donnerstag

Soulin, Dascha, Romina oder Alex - wer wird GNTM in diesem Jahr gewinnen? So unterschiedlich wie in diesem Jahr waren die Kandidatinnen wohl noch nie. Soulin ist als junges Mädchen aus Syrien über die Türkei nach Deutschland geflüchtet, Dascha ein Curvy-Model, Romina misst nur 1,68 Meter und Alex ist ein Transgender-Model. Diversität hat in dieser Staffel einen hohen Stellenwert - doch genau das kritisiert nun ein ehemaliger Juror der Model-Castingshow von Heidi Klum.

GNTM: Wer gewinnt das Finale? (vl.) Romina, Alex, Dascha oder Soulin? Foto: ProSieben / Marc Rehbeck

+++ GNTM: SIE ist beim Finale nicht dabei – „Habe den schönsten Grund zu fehlen“ +++

Im Interview mit der „Bild“ findet Modelagent Peyman Amin harte Worte. Er sagt: „Die wird niemand für große Shows buchen“, will der 50-Jährige wissen. „Es ist nicht vorstellbar, wie diese Mädchen Europa und die Welt erobern sollen.“

Ex-GNTM-Juror: „Auswahl sehr seltsam“

Er findet: „Insgesamt muss man sehr enttäuscht sein, was Heidi da dieses Jahr zusammengetrommelt hat. Diese Auswahl ist sehr seltsam.“

Peyman Amin Foto: IMAGO / Future Image

Peyman Amin saß von 2006 bis 2009 neben der 47-Jährigen in der Jury von GNTM. Doch dann stellte die Modelmama ihre Jury komplett neuzusammen, schmiss den Agenten raus - das hat er seiner Ex-Jury-Kollegin nie verziehen.

Ob er mit seinen Aussagen über ihre Models nun recht behält? Wir werden sehen.

Das Finale von GNTM läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Prosieben.