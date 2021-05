GNTM: Ex-Kandidatin sieht DAS und ist geschockt – „Horror“

Vergangene Woche war Schluss für GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell. Die 21-Jährige bekam kein Foto von Heidi Klum.

Bei ihrem letzten Walk bei GNTM musste Liliana Maxwell in heißer Unterwäsche posieren. Jetzt ist klar: Das gefiel ihr gar nicht.

GNTM: Ex-Kandidatin Liliana hatte damit ein Problem

In Unterwäsche wie bei einer Victoria's Secret-Show (nur ohne Flügel) mussten die Mädels bei GNTM über den Catwalk laufen. Die heiße beige Unterwäsche war mit Steinchen besetzt.

Liliana flog in Folge 15 bei GNTM raus. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Für Liliana war das kein Spaß, wie sie klar sagte. In einem kurzen Video erklärt sie: „Diese Push-Up-Bras sind Horror. Großer Horror.“

Den Grund dafür liefert das angehende Model auch gleich in den Kommentaren. „Ich habe schon genug tiddiess“, schreibt sie in Großbuchstaben und setzt einen wütenden und einen lachenden Smiley dahinter. Zu viel Oberweite – das ist also ihr Problem.

GNTM: Überraschung für die Kandidatinnen

Für Liliana ist die Reise bei GNTM beendet, für die anderen sechs Mädels geht es in dieser Woche mit einer Überraschung weiter. Beim Catwalk werden alle Gast-Juroren der Staffel zugeschaltet.

Zusätzlich werden zwei weitere Gastjurorinnen vor Ort dabei sein. Keine geringere als Supermodel Alessandra Ambrosio und die Chefredakteurin der deutschen „Harper's Bazaar“, Kerstin Schneider, werden Heidi Klum unterstützen.

Die neuste Folge von Germany's next Topmodel läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Nach ihrem Aus bei GNTM machte Liliana übrigens eine mysteriöse Ankündigung. Hier erfährst du mehr dazu! (fs)