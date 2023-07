„Giovanni Zarrrella Show“: „Werden ein Problem haben“ – DAS bekamen die ZDF-Zuschauer nicht mit

Es war wieder einmal eine Show der ganz großen Gefühle. Amore, hätte Giovanni Zarrella wohl gesagt. Am Samstagabend (22. Juli 2023) präsentierte der Schlagerstar mit italienischen Wurzeln eine neue Ausgabe seiner „Giovanni Zarrella Show“ aus dem Herzen des Ruhrgebietes. Aus Dortmund. Es wurden drei Stunden voller Amore und Passione.

Nicht nur, dass Kerstin Ott ihre selbst gewählte Pause für den 45-Jährigen unterbrach … Nein, auch Ella Endlich kehrte nach der Geburt ihres Kindes wieder in einer großen ZDF-Show ein. Um Kinder ging es auch bei einer der Backgroundsängerinnen, die stets bei der „Giovanni Zarrella Show“ dabei sind. Sie verabschiedete sich im Gegenzug in die Babypause.

Giovanni Zarrella wendet sich vor Showstart an sein Publikum

Emotional wurde es aber auch schon kurz vor dem eigentlichen Showstart in der Dortmunder Westfalenhalle. Nachdem zuvor schon Einheizer Christian die vollbesetzte Veranstaltungsstätte heiß gemacht hatte, begab sich auch Giovanni Zarrella selbst auf die Bühne, um sein Publikum noch einmal auf das einzuschwören, was in den kommenden drei Stunden auf sie warten sollte.

Mit tosenden Jubel begrüßt, wandte sich der Schlagerstar an seine Fans. „Ich freue mich, dass ihr da seid. Freue mich über jeden, der hier feiert heute Abend. Unglaublich. Ich habe am Anfang, als sie uns gesagt haben, wir gehen in die Westfalenhalle, habe ich gesagt: Leute, wir werden wirklich ein Problem haben, die voll zubekommen. In 45 Minuten war sie ausverkauft“, strahlte der Sänger.

Zarrella weiter: „In dieser Sendung, in dieser Show steckt so viel Liebe. Es ist unglaublich. Von den Tänzern, von der Band, von jedem, der auf der Bühne arbeitet, hinter der Bühne, vor der Bühne … jeder steckt hier wirklich sein Herzblut rein. Wir wollen das Beste versuchen, um euch heute Abend wirklich einen unvergesslichen Abend zu schenken. (…) Wir machen eine Fernsehsendung. Aber ich möchte wirklich, dass ihr feiert wie bei einem Konzert. Versprochen? Wenn ihr stehen wollt, dann steht ihr. Wenn ihr laut lachen wollt, dann lacht ihr laut. Wenn ihr weinen wollt, weil euch irgendwas berührt, dann weint ihr. Das ist kein Problem. Wir sind eine große Familie hier. Ragazzi, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ihr hier seid. Für jeden einzelnen. Unfassbar, wir haben den Laden wirklich voll gemacht hier.“

