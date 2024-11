Sorge um Giovanni Zarrella – Moderator bricht Proben für seine ZDF-Show ab

Am Samstagabend (9. November) steigt im ZDF wieder eine wilde Sause. Moderator Giovanni Zarrella hat in seiner gleichnamigen Show wieder die Crème de la Crème der Schlagerbranche eingeladen, um gemeinsam mit den Zuschauern zu deren Hits zu feiern.

Doch ein besorgniserregender Zwischenfall überschattet die Feierlichkeiten. Giovanni Zarrella musste die Proben am Donnerstag (7. November) plötzlich abbrechen und sogar ins Krankenhaus! War es das jetzt etwa mit seiner Show am Samstagabend?

Giovanni Zarrella bricht Proben ab

Wenn Giovanni Zarrella zu seiner ZDF-Show einlädt, kommen sie alle. Am Samstagabend sollen unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Nana Mouskouri, Peter Maffay, David Garrett, die Ehrlich Brothers und viele andere große Namen auf seiner Bühne stehen.

Doch dann kommt der Schock: Der Moderator muss die Proben abbrechen und ins Krankenhaus! Wie „Bild“ berichtet, habe er mit Nierensteinen zu kämpfen und dadurch starke Schmerzen. Bedeutet dies etwa, dass die Zuschauer auf seine Show am Samstagabend verzichten müssen?

Giovanni Zarrella: ZDF spricht Klartext

Auf Anfrage unseres Nachbarportals „Schlager.de“ gibt der öffentlich-rechtliche Sender zunächst Entwarnung. „Derzeit läuft alles wie geplant. Die Tanzproben mit Giovanni Zarrella in der vergangenen Woche mussten aufgrund akut auftretender Schmerzen abgebrochen werden. Seitdem geht es dem Moderator gut und bisher konnten alle Proben hier in Göttingen wie geplant stattfinden“, heißt es in dem Statement.

Entwarnung für alle Fans von Giovanni Zarrella! Seine Show wird also wie gewohnt am Samstagabend stattfinden – trotz Krankenhausaufenthalt des Moderators.