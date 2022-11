„Giovanni Zarrella Show“: Kurz vor Beginn – SIE sagen kurzfristig ab

Traurige Nachrichten für alle Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“! Kurz vor Sendung wird auf Instagram bekanntgegeben, dass diese Mega-Stars heute nicht an der Seite des Moderators und den unzähligen Gästen im ZDF auf der Bühne stehen werden. Der Grund ist jedoch ernst.

Heute mit dabei sind die Crème de la Crème der Schlagerbranche: Andrea Berg, Peter Maffay, Johannes Oerding, Vanessa Mai, Ben Zucker, Ireen Sheer, Kerstin Ott, Kim Fisher, Marina Marx und die Band Blue. Doch auf eine ganz besondere Band müssen die Fans heute verzichten.

„Giovanni Zarrella Show“ heute ohne PUR

Auch wenn es für viele Fans hart sein mag: Die Band PUR hat den heutigen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ absagen müssen. Dabei haben sich so viele auf die Performance gefreut! Auf Instagram wird jetzt bekannt gegeben: „Nicht immer, aber immer wieder läuft’s nicht so wie geplant: Wir müssen leider bekannt geben, dass PUR nicht auftreten können“.

Der Grund: Hartmut hat sich am Auge verletzt und muss sich auf ärztlicher Anweisung hin schonen. „Hartmut Engler muss sich aufgrund seiner Augenverletzung auf ärztlichen Rat schonen und musste deshalb leider kurzfristig absagen. Wir wünschen gute Besserung, lieber Hartmut!“, heißt es auf Instagram.

„Giovanni Zarrella Show“-Fans enttäuscht

Natürlich haben sich viele auf den Aufritt der Band gefreut. Doch die Enttäuschung verfliegt schnell und macht dem Verständnis Platz:

„Das ist sehr schade, aber Gesundheit geht vor.“

„Schade, aber ich wünsche ihm von ganzem Herzen gute Besserung und das alles wieder gut wird.“

„So schade, hatte mich schon so auf euren Auftritt gefreut.“

„Gute Besserung an Hartmut! Trotzdem schade, hätte mich sehr über den Auftritt gefreut. Vielleicht beim nächsten mal.“

Trotz dieser traurigen Nachricht wird es bestimmt trotzdem ein gelungener Abend im ZDF. Die „Giovanni Zarrella Show“ läuft Samstagabend (05. November) ab 20.15 Uhr im ZDF oder in der Mediathek.