„Giovanni Zarrella Show“: Vanessa Mai lässt die Bombe platzen – Fans sprachlos „Nicht in Wort zu fassen“

Am Samstagabend lud Sänger und Moderator Giovanni Zarrella wieder zur großen Schlagerparty im ZDF. Seine gleichnamige „Giovanni Zarrella Show“ kam zur besten Sendezeit live aus dem baden-württembergischen Offenburg. Mit hochkarätigen Gästen an seiner Seite führte der gebürtige Italiener durch seine Sendung. Dabei gab es einige Highlights an diesem Abend.

Neben den Stammgästen wie Maite Kelly und Andrea Berg gab es auch eine kleine Premiere bei der „Giovanni Zarrella Show“. Denn Sängerin Vanessa Mai war das erste Mal bei dem Moderator auf der Bühne. Nachdem sie Konkurrenten Florian Silbereisen und seinen Shows den Rück gekehrt hat, nimmt sie die Einladung von Giovanni Zarrella gerne an. Nach ihrem Auftritt quatschen die beiden anschließend etwas. Doch dann sagt Vanessa Mai etwas, was die Fans im Publikum zum Toben bringt.

„Giovanni Zarrella Show“-Gast Vanessa Mai mit Mega-Überraschung

Im Interview mit Giovanni Zarrella lässt Vanessa Mai die Bombe platzen. Die Sängerin spricht zunächst von ihrer ersten Autobiografie namens „I Do It Mai Way“, in der sie so offen und ehrlich über den steinigen Weg ihrer Karriere spricht. Dazu sagt sie zu Moderator und Gastgeber Giovanni: „Weißt du, es ist eher ein Zwischenstand für mich, weil ich bin erst 30 und hoffe, dass noch ganz, ganz viel passieren wird“.

Dieser lenkt das Gespräch anschließend ganz schnell auf ein anderes wichtiges Thema: „Vanessa, du hast eine große Neuigkeit, eine große Überraschung für uns. Am 25. Februar im kommenden Jahr (2023) ist unsere nächste ‚Giovanni Zarrella Show‘. Was bringst du uns da mit?“. Plötzlich halten die Zuschauer den Atem an. Ihre Antwort: „Ich weiß, dass in den letzten Wochen und Monaten echt viel spekuliert worden ist und ich weiß, dass immer geschrieben wurde: ‚Kehrt sie jetzt dem Schlager den Rücken?‘ Ich sage dir ganz ehrlich, meine Wurzeln und meine Heimat wird immer der Schlager bleiben“. Doch was bedeutet das jetzt?

„Giovanni Zarrella Show“: Vanessa Mai plant Wolkenfrei-Album

Und dann spricht sie tatsächlich das aus, was sich zahlreiche Fans der Sängerin schon lange erhofft haben: „Nächstes Jahr, genau vor zehn Jahren, hat mein Weg mit Wolkenfrei begonnen. Anlässlich dieses Zehnjährigen wird es tatsächlich im nächsten Jahr noch mal ein letztes Wolkenfrei-Album geben“. Es folgen: Lauter Jubel der Fans und eine strahlende Vanessa Mai.

Auf Instagram teilt die Sängerin einen kleinen Ausschnitt des Interviews mit Giovanni Zarrella und schreibt darunter: „Folgt Wolkenfrei zurück ins Zauberland“ und markiert den Instagram-Account der Band, mit der sie berühmt wurde. Ihre Fans sind natürlich total aus dem Häuschen durch diese Ankündigung. Eine Frau kommentiert unter dem Beitrag: „Die Vorfreude ist ist nicht in Worte zu fassen. Mega Nachrichten!“.

Wann das Album 2023 erscheinen wird, wie es heißt und wie viele neue Lieder es geben wird, steht alles noch in den Sternen. Doch schon bald wird uns Vanessa Mai sicher mit Details beglücken.