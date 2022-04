Giovanni Zarrella muss in ZDF-Show bei IHM eingreifen – „Alles zu seiner Zeit“

Na da wurde es Giovanni Zarella einfach ein bisschen zu bunt. Bei seiner eigenen Show namens „Giovanni Zarella Show“ musste der Moderator am Samstagabend eingreifen. Grund dafür: Eine Aussage von einem seiner Schlagerkollegen.

In der „Giovanni Zarella Show“ sind immer viele Schlagerstars eingeladen. Von Roland Kaiser bis hin zu Beatrice Egli und Andrea Berg: Alle wollen sie in der ZDF-Show von Giovanni Zarella mitsingen. Doch der sonst so gut gelaunte Moderator mit italienischen Wurzeln musste bei diesem Schlagerstar einen ernsteren Ton wählen.

„Giovanni Zarella Show“: Jetzt wird es zu politisch

Giovanni Zarella gehen gewisse Sachen definitiv zu weit. Im Gespräch mit seinem Schlagerkollegen Andreas Gabalier kam es daher zu einer Situation, in der Giovanni eingreifen musste. Andreas Gabalier erzählte in der Sendung von seiner Reise nach Nashville in den USA. Dort hatte er in einem Studio Musik aufgenommen. Er schwärmte von dem Land der unendlichen Möglichkeiten. Vor allem aber von dem Umgang der Amerikaner mit der Coronapandemie war er begeistert.

Giovanni Zarella schreitet ein: „Alles zu seiner Zeit“

Andreas Gabalier war begeistert von dem lockeren Umgang der Amerikaner mit dem Coronavirus: „Es war so schön zu sehen, wie die Amerikaner mit Corona umgehen. Keine Masken, keine Impfnachweise. Das war Lebensfreude pur!“, sagte er in der Show.

Irgendwann ist auch mal gut. Giovanni Zarella greift ein. Foto: IMAGO / Marja

Schnell wurde Giovanni Zarella klar, dass diese Aussagen falsch von den Zuschauern und Zuschauerinnen aufgefasst werden könnten und steuerte dagegen. Locker antwortete der Moderator auf Gabaliers Ausführung so: „Alles zu seiner Zeit. Ich finde, wir machen das schon ganz vernünftig“.

Die „Giovanni Zarella Show“ ist ein riesiger Erfolg im ZDF. Doch bevor alles los ging, erlitt Moderator Giovanni Zarella einen schlimmen Schicksalschlag.