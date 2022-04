ZDF-Star Giovanni Zarrella: DIESEN Weltstar holt er nach Deutschland zurück

„Die Giovanni Zarrella Show“ des ZDF-Stars ist ein absolutes Muss in der Welt des Schlagers. Schlagergrößen wie Andrea Berg, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg oder Andreas Gabalier sind immer mal wieder zu Gast.

Doch am Samstagabend (9. April) können sich die ZDF-Zuschauer auf einen absoluten Weltstar freuen. Er war schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland zu Gast. Giovanni Zarrella holt IHN jetzt zurück!

DIESER Weltstar singt für Giovanni Zarrella in seiner Show beim ZDF

Michael Bublé! Ihr habt richtig gelesen. Der kanadisch-italienische Jazzsänger kehrt nach einer langen Pause endlich zurück. Er überraschte seine Fans vor einigen Jahren mit seinem Rückzug aus dem Rampenlicht.

Giovanni Zarrella: Drei Dinge, die du über den Schlager-Star wissen musst

Seinen musikalischen Durchbruch schaffte Giovanni Zarrella mit der Band „BroSis“

Giovanni Zarrella arbeitete bereits im Vertrieb des Modelabels Hugo Boss

Von 1992 bis 1994 spielte Zarrella in der Jugend des italienischen Traditionsklubs AS Rom

Bei seinem dreijährigen Sohn war 2016 Leberkrebs diagnostiziert worden. Für die Familie ein absoluter Schock. Durch diese Diagnose sah der Weltstar plötzlich alles ganz klar. Der Ruhm, die Auszeichnungen, die Alben – all das hatte für den 46-Jährigen keine Bedeutung mehr.

Michael Bublé kommt nach Deutschland. (Archivbild) Foto: picture alliance / RW/MediaPunch | RW

Zum Glück konnte sein Sohn Noah geheilt werden. Hoffentlich kann Michael Bublé nun in eine positivere Zukunft blicken. Vor kurzem feierte er mit seinem neuen Album „High“ sein großes Comeback.

ZDF: Auch DIESE Stars sind bei der „Die Giovanni Zarrella Show“ zu Gast

Und nun endlich auch in Deutschland. Am Samstagabend darf Schlagerstar Giovanni Zarrella gemeinsam mit seinem großen Idol auf der Bühne singen. Aber auch einige seiner neuen Songs wird der Star alleine auf der Bühne performen. Darunter auch das neuste Lied „I'll Never Not Love You“.

Aber auch DIESE bekannten Stars werden in „The Giovanni Zarrella Show“ auftreten.

Andrea Berg

Beatrice Egli

Roland Kaiser

Andreas Gabalier

Maite Kelly

Kerstin Ott

Marianne Rosenberg

Semino Rossi

Howard Carpendale

Bernhard Brink

Ramon Roselly

Mike Leon Grosch

Rolf Zuckowski

Ronja Forcher

Pietro Lombardi

Sasha

David Garrett

George Ezra

Knappe

Das wird eine Sensation! Am Samstagabend (9. April) könnt ihr die Stars um 20.15 Uhr in der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF singen hören.

