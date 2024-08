Giovanni Zarrella: Seltener Anblick – SIE waren mal ein Paar

Wenn es ein Traumpaar der deutschen Promiszene gibt, dann sind es wohl Jana Ina und Giovanni Zarrella.

Seit 20 Jahren sind die beiden unzertrennlich, doch bevor die brasilianische Schönheit in sein Leben trat, war Giovanni bereits mit einer anderen Berühmtheit liiert.

Giovanni Zarrella und die Geheimnisse seiner Vergangenheit

Anfang März feierte Giovanni seinen 46. Geburtstag – und seine Frau Jana Ina ließ es sich nicht nehmen, ihm auf Instagram eine Liebeserklärung zu machen, die ans Herz geht. Sie postete ein Video voller gemeinsamer Erinnerungen und schrieb: „Wörter können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Was für ein Glück, dich in meinem Leben zu haben.“ Kein Wunder, dass die beiden seit ihrer Hochzeit 2005 als das Traumpaar schlechthin gelten.

+++ Als Giovanni Zarrella IHN entdeckt, hat er keine andere Wahl +++

Doch bevor Jana Ina die Frau an seiner Seite wurde, schwärmte der ZDF-Moderator für eine andere: Vanessa Petruo von den No Angels. Die beiden lernten sich kennen, als Giovanni 2001 in der Castingshow „Popstars“ in die Band Bro’Sis gewählt wurde. Die Jugendzeitschrift „Bravo“ feierte sie als das Traumpaar und druckte ihre Liebesgeschichte auf die Titelseite. Doch die Liebe hielt nicht lange. Schon nach wenigen Monaten trennten sich ihre Wege.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während Vanessa die Band verließ und sich aus dem Rampenlicht zurückzog, fand Giovanni seine große Liebe in Jana Ina. Die beiden starteten nicht nur privat durch, sondern wurden auch beruflich zum Powerpaar. Mit Sendungen wie „Just Married!“ und „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ eroberten sie die Herzen der Zuschauer.

Vanessa Petruo hingegen entschied sich für ein Leben abseits des Scheinwerferlichts. Als die No Angels 2021 ihr Comeback feierten, war sie nicht dabei. Auf Instagram erklärte sie, dass sie ihre Leidenschaft für Musik in einer anderen Form auslebt. (Quelle: t-online.de)