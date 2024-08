Als Giovanni Zarrella IHN entdeckt, hat er keine andere Wahl

Bella Italia in Bochum. Eines muss man Giovanni Zarrella ja lassen, wie er da steht, im cremefarbenen Sommeranzug, die Haare stylish nach hinten gegelt, dazu dieser Charme, den man nicht erlernen kann, den man entweder hat oder eben nicht, er ist die perfekte Verkörperung des italienischen Sunnyboys.

Und so war das Konzert, das der 46-Jährige am Montagabend (19. August 2024) beim Bochumer Zeltfestival Ruhr spielte auch mehr als eine bloße Musikveranstaltung.

Giovanni Zarrella schaffte es, die doch recht kühle Sommernacht am Kemnader Sees sich wie einen Abend am Lago Maggiore anfühlen zu lassen.

Giovanni Zarrella zaubert eine italienische Nacht nach Bochum

Da wurden Klassiker wie „Mama Maria“ oder „Sara perche ti amo“ gesungen, und zu Liebesliedern wie „Piccola e fragile“ in Erinnerungen geschwelgt.

Und das sogar in Begleitung. Hatte Giovanni doch Besuch von Mama, Papa und sogar Bruder Stefano bekommen. Und ließ seine Fans im nicht ganz ausverkauften Sparkassenzelt an seiner Kindheit teilhaben.

Giovanni Zarrella auf der Bühne in Bochum. Foto: Dominik Göttker

Sein Vater habe ihm die Leidenschaft zur Musik mitgegeben, so der 46-Jährige. Wollte dieser doch immer Musiker werden, entschied sich als Giovanni zur Welt kam, dann aber doch für den wohl sicheren Job als Inhaber einer Pizzeria.

Tief in seinem Inneren habe er die Musik aber nie aufgeben, und so habe er abends immer wieder hinter verschlossenen Türen, das Ordnungsamt sollte schließlich nicht stören, für die Stammgäste der Pizzeria gesungen.

Papa Bruno mit der auf der Bühne

Umso schöner für Papa Bruno also, dass er für einen Song mit auf die Bühne durfte, zusammen mit seinem Sohn „Piccola e fragile“ zum Besten bringen durfte. Es sollte nicht der letzte Familienbesuch auf der Bühne des Sparkassenzeltes bleiben. Als Zarella ein Medley seines Jugendidols Michael Jackson zum Besten gab, tanzte Bruder Stefano den Moonwalk.

Und so war es wirklich wie ein italienischer Familienabend. Es wurde gesungen, getanzt, gelacht… und das ein oder andere Wein wurde von den Fans sicherlich auch getrunken. La dolce Vita in Bochum eben. Grazie Giovanni! Und jetzt ab nach Dortmund mit dir! Da gehen die italienischen Tage im Ruhrpott nämlich am Samstag mit der „Giovanni Zarrella Show“ weiter.