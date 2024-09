Giovanni Zarrella ein strenger Papa? Er gesteht: „Gar nicht so einfach“

Wie geht’s den Kids? Eine Frage, die Eltern gerne mit einem fröhlichen „gut“ beantworten. Doch in einer Welt voller Unsicherheiten und Krisen ist das leichter gesagt als getan. Auch Promi-Eltern stehen vor diesen Herausforderungen. Beim Weltkindertag verrieten Jana Ina und Giovanni Zarrella im Interview, wie sie ihre Kinder erziehen – und, dass es gar nicht mehr so einfach ist.

Die Zarrellas, stolze Eltern von zwei Kindern, wissen um die Sorgen, die viele Familien umtreiben. Ein aktueller Bericht der Bundesregierung zeigt: Viele Kinder in Deutschland haben Zukunftsängste und fühlen sich vernachlässigt. Doch Jana Ina und Giovanni haben ein Rezept dagegen: Zeit und Liebe.

Giovanni Zarrella gibt intimen Einblick in die Erziehung

„Was schön ist, den Kindern zu geben, ist von der Schokolade bis zu einer schönen, großen Reise. Das ist alles wunderbar. Was aber dabei das Wichtigste bleibt, ist Zeit. Also Zeit, die man gemeinsam hat. Das Schönste, was man schenken kann“, betont Giovanni im RTL-Interview. Dabei geht es nicht nur um materielle Dinge, sondern um echte, wertvolle Momente.

+++ Auch spannend: Giovanni Zarrella: Seltener Anblick – SIE waren mal ein Paar +++

Dabei spielen für die Zarrellas auch Werte eine wichtige Rolle. Jana Ina ergänzt: „Dass man den Kindern zeigt, dass sie geliebt werden. Dass man an sie glaubt, dass man ihre Talente sieht, dass man sie fördert, das braucht man.“ Die beiden sind sich einig: Es geht darum, das Wohl der Kinder nicht nur einmal im Jahr zu feiern, sondern jeden Tag mit ganz viel Liebe und Hingabe zu gestalten.

Es zeigt, dass auch Promis vor den Herausforderungen der Erziehung nicht gefeit sind. Dabei geht jedes Elternpaar anders mit seinen Sprösslingen um. Doch eines bleibt universell: Mit Liebe und Aufmerksamkeit ist mit großer Wahrscheinlichkeit jedem Kind geholfen.