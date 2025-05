Giovanni Zarrella bald auf der ESC-Bühne? Nur unter DIESER Bedingung

Seit Jahren begeistert Giovanni Zarrella mit seiner Stimme und einer ordentlichen Portion italienischem Temperament ein Millionenpublikum. Ob als Musiker, Moderator oder Entertainer – der 47-Jährige hat sich längst einen festen Platz in den Herzen der Fans gesichert. Und genau deshalb sorgt nun eine neue Aussage für Aufsehen:

Zarrella spricht über den ESC – und plötzlich scheint eine Teilnahme nicht mehr ganz so abwegig.

Giovanni Zarrella mischt beim ESC mit

Für Deutschland versuchen sich diesmal die Geschwister Attila und Tünde Bornemisza, alias Abor & Tynna, daran, das musikalische Ruder herumzureißen. Während sich die Nation also auf den 69. ESC vorbereitet, der dieses Jahr am 17. Mai in Basel über die Bühne geht, mischt auch Schlagerstar Giovanni Zarrella mit.

In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ sprach er offen über eine mögliche Teilnahme am Contest und überrascht mit einem klaren Statement. „Klar, könnte ich mir auf jeden Fall mal vorstellen“, so Zarrella im Interview mit Moderator Florian Weiss.

Klingt fast so, als hätte jemand Lust auf die große Bühne. Doch einen Haken gibt es dann doch!

Giovanni Zarrella macht klare Ansage

Denn wer glaubt, Giovanni Zarrella würde beim ESC sofort zusagen, der irrt. Ganz ohne Bedingungen geht es dann doch nicht. Für den Sänger mit italienischen Wurzeln steht nämlich eine Frage im Mittelpunkt: Für welches Land würde er überhaupt antreten?

„Da kommen für mich nur zwei infrage – Italien und Deutschland“, stellt Zarrella klar. Eine eindeutige Aussage, die dennoch viele Möglichkeiten offenlässt. Schließlich fühlt sich der Entertainer beiden Ländern eng verbunden, sowohl musikalisch als auch kulturell.

Könnte also 2026 das Jahr sein, in dem Giovanni Zarrella für Deutschland oder Italien beim ESC antritt? Offiziell gibt es bisher keine Pläne, doch der ZDF-Star hätte definitiv das Charisma und die Fanbase für einen solchen Auftritt.