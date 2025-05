Giovanni Zarrella: Plötzlich kommt alles auf einmal

Seine treuen und heißgeliebten Fans wissen es längst: In der Brust von Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella (47) schlagen zwei Nationen.

Er zeigt sich immer wieder stolz und dankbar in Interviews, mit zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Selbstverständlich ist es dann eine große Ehre und ein absolutes Highlight für ihn, in die Heimat seiner Eltern zurückzukehren.

Doch dieses Mal wurde das alles noch übertroffen! Giovanni Zarrella zögerte keine Sekunde und ließ sofort seine Community auf Instagram daran teilhaben.

Giovanni Zarrella erlebte außergewöhnlichen Moment

Aktuell könnte es für Giovanni Zarrella wohl kaum besser laufen: Nach der Veröffentlichung seines Gute-Laune-Songs „La Discoteca Italiana“, dem neuen Album „UNIVERSO“, der überwältigenden Fanresonanz und der bevorstehenden Ausstrahlung der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend (3. Mai) im ZDF, folgt nun das nächste Highlight.

++ Auch interessant für dich: Kerstin Ott lüftet Geheimnis – jeder darf es wissen ++

Auf Instagram postete der Sänger ein Reel, das ihn bei seinem kurzen Besuch in Rom zeigt. Ganz besonders für ihn: Er war zu Gast beim Studio des renommierten italienischen Radiosenders „RAI“. Doch Giovanni Zarrella hielt sich dort nicht nur auf! „Gestern war ich im Rahmen der Promo für mein neues Album UNIVERSO in Italiens größter Morning Show auf Rai2 in Roma“, verkündete er emotional.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem sei es für ihn immer wieder ein ganz besonderer Moment, in die Heimat seiner Eltern zurückzukehren. Der 47-Jährige fügte hinzu: „Deutschland und Italien, meine beiden Kulturen, über die Grenzen des Landes, in dem man lebt hinaus zu präsentierten halte ich immer für ein großes Privileg und es ist jedes Mal sehr emotional für mich.“

Zum Abschluss richtete der Sänger sich noch vorfreudig an seine Fans: Er verwies auf zahlreiche anstehende Events, bei denen sie ihm ganz nah sein können. Voller Vorfreude blickt der Sänger auf die kommenden Veranstaltungen.