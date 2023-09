Geissens: Robert Geiss grüßt von Yacht – plötzlich zieht Wind auf

Die Geissens sind bekannt für ihr luxuriöses Leben und ihre Abenteuer rund um den Globus. Beides präsentiert die Familie aus Köln nur allzu gerne in der gleichnamigen TV-Show.

Robert Geiss sendet in seinem neuesten Post auf Instagram Grüße direkt von seiner Yacht aus Monaco. Doch was als entspannte Nachricht beginnen sollte, wird durch einen plötzlichen Windstoß zu einer humorvollen Anekdote.

Geissens: Robert erzählt von seiner Reise

Der Wind pfeift Robert Geiss so laut um die Ohren, dass er zu Beginn kaum zu verstehen ist. Trotzdem lässt sich das Oberhaupt von „Die Geissens“ nicht beirren und teilt seine neuesten Erlebnisse mit den Fans: „Meine Italienreise ist gelaufen, jetzt sind wir zurück in Monaco. Wir waren in Portofino und haben Andrea Bocelli getroffen. Danach geht‘s zurück nach St. Tropez. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenanfang!“

Die Fans ließen nicht lange auf sich warten und kommentierten fleißig unter Roberts Video. Einige machten sich humorvoll über die windigen Umstände lustig: „Gutes Micro ist kein Luxus. Ist doch Schade, wenn wir nur die Hälfte verstehen.“ Doch der Millionär wird von anderen Fans direkt verteidigt.

Und wie immer gibt es auch andere Unterstützer, die ihrem Lieblings-TV-Star liebe Worte hinterlassen: „Klasse Aussicht, wünsche eine tolle Zeit“, „Das ist Leben“ und „Danke lieber Robert. Du bist der Beste“. Die Geissens sind eben seit Jahren die Lieblingsfamilie vieler Deutschen.

Ob Wind oder Sturm, Robert Geiss zeigt mit seinem aktuellen Posting, dass ihn nichts so schnell aus der Bahn werfen kann – auch kein blöder Kommentar in den sozialen Medien. Die Geissens teilen weiterhin ihre luxuriösen Abenteuer mit der Welt. Die Fans lieben ihn und die restliche Familie für deren Authentizität und Humor – und genau das macht sie zu einer der beliebtesten TV-Stars in Deutschland.