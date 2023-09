Die Geissens: Carmen wird deutlich – „Nicht alles echt“

Es nimmt immer mehr Überhand. Beinahe täglich melden sich mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten via Instagram bei ihren Fans. Es seien Betrüger unterwegs, heißt es dann zumeist. Entweder hätten diese ein Profil eröffnet, das dem eigenen, also dem echten, täuschend ähnlich sehe, oder sie geben vor, im Namen jenes Prominenten zu handeln. So nun auch bei des Deutschen liebster Millionärsfamilie – den Geissens.

Carmen Geiss meldete sich am Montagabend (4. September) zu Wort. Bekamen doch mehrere Follower eine Nachricht von einer Person (oder einem Bot), die vorgab, einen Kontakt zu Geissens-Tochter Davina Geiss herstellen zu wollen. Diese habe sich angeblich für angeschriebene Personen entschieden, weil ihr deren Like-Verhalten gefallen habe.

Carmen Geiss warnt vor Betrügern im Netz

Ein Betrug, wie Carmen Geiss klar darstellt. „Wenn ihr diese Nachricht bekommen habt, bitte melden und blockieren. Das sind Betrüger“, so die Frau von Robert Geiss deutlich. Und weiter: „Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben. Zurzeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen. Ziel der Kontaktaufnahme ist es, an die persönlichen Daten der Follower zu kommen und diese für betrügerische Zwecke zu missbrauchen.“

https://www.instagram.com/p/CwxusJYqPEi/

Carmen Geiss bittet Fans um Unterstützung

Sie bittet ihre Followerinnen und Follower inständig, nicht auf diese Art von Nachrichten zu antworten. „Wir oder unsere Firmen würden niemals von euch per Instagram sensible Daten, Bankverbindungen oder gar Zahlungen einfordern. Das Wohl unserer Community ist uns sehr wichtig. Daher bitten wir euch, nicht auf verdächtige Nachrichten zu reagieren und eure privaten Daten privat zu halten“, so Carmen deutlich.

Mehr Nachrichten:

Ebenso deutlich wurden dann auch die Fans. „Hallo Carmen, sowas ist mir leider nicht unbekannt. Solche Konten werden bei mir immer direkt gemeldet und blockiert. Dankeschön für diese Information“, schrieb beispielsweise eine Followerin. Und eine weitere ergänzte: „Danke Carmen für die Info. Es gibt leider genug solcher Fake-Mails. Super, dass du direkt aufklärst und warnst.“