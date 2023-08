Die Geissens nehmen Abschied – „Die Entscheidung ist getroffen!“

Im Programm von RTL Zwei fest verankert, sind „Die Geissens“ bereits seit 2011 mit ihrer eigenen Show. Schnelle Autos, extravagante Klamotten und ganz viel Luxus – dafür stehen Carmen und Robert Geiss und ihre Kinder Shania und Davina. Aus ihrem üppigen Vermögen macht die Familie keinen Hehl.

Ihr teures Leben kommt bei dem Publikum von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auch Jahre nach der ersten Folge immer noch gut an. Doch jetzt spricht Robert plötzlich von Abschied nehmen.

Die Geissens haben Großes vor

Was für einen kurzen Moment so klingt, als würden sich die Geissens von der Bildschirmfläche verabschieden und dem TV-Geschäft den Rücken kehren, ist in Wahrheit nur einer ihrer großen Pläne.

In einem Instagram-Video kündigt Robert an: „Das ist jetzt erstmal für eine längere Zeit der letzte Tag der ‚Indigo Star‘, oder das letzte Wochenende, hier in Monaco. Das heißt also, wir gehen jetzt auf Italien-Fahrt. Wir werden in Italien das eine oder andere noch einkaufen, weil die Entscheidung ist getroffen. Die ‚Indigo Star‘ geht nach Dubai.“

‚Indigo Star‘ wird nach Dubai gebracht

Die ‚Indigo Star‘ ist die private Yacht der Familie. Bis zu zehn Personen können hier als Passagiere mitfahren. Nicht selten empfangen die Geissens hier auch Freunde und Familie und schippern mit ihnen durch die Gewässer.

Jetzt steht der Yacht jedenfalls Großes vor, denn das 38 Meter lange Bötchen soll schon bald verladen und nach Dubai gebracht werden. „Wir freuen uns schon, weil dann haben wir in Dubai wieder einiges zu entdecken. Wir sagen jetzt erstmal ‚Goodbye, Monaco!‘.“

Dass die Millionärsfamilie in Dubai auf den Geschmack gekommen ist, zeigten sie bereits in den letzten Folgen ihrer RTL-Zwei-Serie. Und auch im SWR-Podcast mit Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas Spitzer schwärmten Carmen und Robert kürzlich noch in höchsten Tönen über das Emirat. Kein Wunder also, dass sie zukünftig auch ihre geliebte Yacht in Nähe ihres neuen Wohnsitzes wissen wollen.