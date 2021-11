„Geh aufs Ganze“: Vor Show-Start lüftet Moderator DIESES Geheimnis – „Ziehen sie ruhig“

2021 ist anscheinend das Jahr der großen Comeback-Shows. Erst kehrte „Wetten, dass..?“ zunächst in einmaliger Ausführung zurück, dann folgte „TV Total“ mit einer neuen wöchentlichen Show. Die Sender wissen, womit sie ihr Publikum begeistern können.

Kein Wunder also, dass sich auch Sat.1 mit einem neuen alten Show-Format beweisen will. Die Rede ist von der Zockershow „Geh auf's Ganze“. 18 Jahre nach dem TV-Aus geht die Show mit Moderator Jörg Draeger wieder auf Sendung. Vorab verriet der Entertainer jetzt ein kleines Geheimnis zu seiner Person.

„Geh auf's Ganze“ geht wieder auf Sendung. Kult-Moderator Jörg Draeger, hier mit Co-Moderator Daniel Boschmann (l.), lüftete vorab ein kleines Geheimnis um seine Person. Foto: picture alliance/dpa/Seven.One Entertainment Group GmbH | Frank Hempel

„Geh auf's Ganze“-Moderator macht TV-Kollegen verlockendes Angebot

Es geht um die Haare des „Geh auf's Ganze“-Moderators. Die sind nämlich auch in 18 Jahren Show-Abstinenz anscheinend nicht weniger geworden. Wer allerdings dachte, der 76-Jährige würde mittlerweile auf Hilfsmittel zurückgreifen, den muss Jörg Draeger enttäuschen.

Das ist die Sat.1-Show „Geh auf's Ganze“:

In der Show werden Teilnehmer aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in diversen Requisiten zu entscheiden

Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Spieler vorerst nicht

Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, seine Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern

Wer verliert geht mit einem „Zonk“ nach Hause, einer rot-schwarzen Stoffratte

Moderiert wird die Show von Jörg Draeger und Daniel Boschmann. Den Auftakt macht die Show am 26.11.

Bei einem Hausbesuch vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ bekommt der Reporter vor Ort gleich mal ein beinah unmoralisches Angebot von Jörg Draeger. „Ziehen Sie ruhig [an meinen Haaren]“, bietet der Moderator an. Und siehe da, seine Frise hält und ist alles andere als unecht.

„Geh auf's Ganze“-Moderator Jörg Draeger lüftet Haar-Geheimnis beim „Frühstücksfernsehen“

Damit dürfte das Geheimnis um seine volle Haarpracht nun ein für allemal geklärt sein. Dann verrät der 76-Jährige allerdings – ein bisschen schummelt er wohl doch.

Jörg Draeger präsentierte zum letzten Mal vor 18 Jahren die Sendung „Geh auf's Ganze“ mit dem legendären Zonk als Trostpreis. Foto: picture alliance / United Archives | United Archives / kpa

Jörg Draeger schwärmt von seinem Friseur und verrät gleich mal: „Der kriegt das immer hin, dass man das Grau nicht so sieht.“ Ein bisschen färben sollte in der Showbranche allerdings nichts Ungewöhnliches sein.

Jörg Draeger und Daniel Boschmann gehen mit „Geh auf's Ganze“ am Freitagabend auf Sendung

Deutlich ungewöhnlicher ist allerdings die Gesichtsbehaarung des Entertainers. Als wäre er in einer Zeitschleife stecken geblieben, hat sich an seinem markanten Schnauzer in all den Jahren nichts verändert.

Dabei hätte Jörg Draeger kein Problem damit, seinen 'haarigen Mitbewohner' kurzerhand ans Messer zu liefern. Doch da habe seine Frau etwas dagegen. Sie sei „die Erste, die sagt 'lass es'“, verrät er.

Am Freitagabend ist Jörg Draeger dann wieder mit voller Behaarung und gewohnt gut gelaunt um 20.15 Uhr bei „Geh auf's Ganze“ zu sehen.

Und auch Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann mischt in der Show mit. Warum er sich bei seiner Moderation mit Kollegin Karen Heinrichs vor Lachen auf dem Boden krümmte, erfährst du hier.