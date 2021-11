ZDF schmeißt „Bares für Rares“ aus dem Programm! DAS ist der Grund

Täglich können sich die ZDF-Zuschauer bei „Bares für Rares“ auf außergewöhnliche Fundstücke mit spanneneden Geschichten freuen. Mit Horst Lichter als Moderator der ZDF-Show geht das Format bereits seit 2013 auf Sendung.

Am Freitagnachmittag (26. November) müssen die ZDF-Zuschauer allerdings auf ein anderes Format ausweichen, denn der Sender hat eine Programmänderung geplant.

ZDF wirft „Bares für Rares“ aus dem Programm

Ein Blick in die TV-Übersicht zeigt, „Bares für Rares“ geht am Freitagnachmittag nicht wie gewohnt um 15.05 Uhr auf Sendung.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Stattdessen erwartet die Fans der beliebten Trödelshow sportliche Unterhaltung. Das ZDF sendet den fünf Kilometer Langlauf der Herren. Die Saison der Herren in der nordischen Kombination startet am Freitag und dafür muss „Bares für Rares“ pausieren.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter wird am Freitagnachmittag nicht die beliebte ZDF-Show moderieren. Foto: ZDF

ZDF sendet statt „Bares für Rares“ Auftakt der Wintersportsaison

Der Sender gibt bekannt: „Das ZDF begleitet die Olympia-Saison im Wechsel mit der ARD von Ende November 2021 bis Ende März 2022 mit einem umfangreichen Programmangebot live, in Zusammenfassungen und online. Insgesamt umfasst das Programmangebot rund 200 Stunden (inklusive Livestreams).“.

Es könnte also gut sein, dass es bei dieser einmaligen Programmänderung nicht bleiben wird. Am Montag (29. November) geht es aber zunächst wie gewohnt weiter. Wer nicht so lange warten will, kann am Samstagabend auch um 18.25 Uhr einschalten, wenn Horst Lichter wieder beim Trödeln hilft.

Auch Promis haben alte Schätze zu verkaufen. Mit welchem Objekt „Hart aber Fair“-Star Frank Plasberg sein Glück versuchte, erfährst du hier.