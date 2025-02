„Gefragt – Gejagt“: Bommes überrumpelt Kandidaten – dann geht alles ganz schnell

Überraschung in der ARD! Wer am Freitagabend (21. Februar) um 18 Uhr mit einer neuen Folge „Wer weiß denn sowas?“ gerechnet hat, der schaut in die Röhre. An diesem Abend zeigt der Sender nämlich eine Wiederholung von „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes.

In der alten Folge treten Klaus Maaß, Lea Davidovic, Miguel Petrovic und Silke Bauer als Kandidaten gegen Jägerin Adriane Rickel an. Doch schon beim ersten Duell unterläuft ausgerechnet dem „Gefragt – Gejagt“ Moderator Alexander Bommes ein fataler Fehler.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes kommt ins Straucheln

Dass Alexander Bommes in der Quizshow üblicherweise auf der Seite der Kandidaten steht, ist den Fans ja bekannt. Aber im Duell zwischen Adriane Rickel und Klaus Maaß hilft er dem Teilnehmer kurzerhand bei einer Frage. Wenn auch unbeabsichtigt, wie er kurze Zeit später beteuert.

Doch von vorn: Im ersten Duell des Abends möchte der Moderator Folgendes wissen: „An der Aussprache welches Wortes erkennt man unzweifelhaft nicht nur in England Menschen aus den USA?“ Kurz darauf gerät er ins Stocken. „Ja, wie soll ich es jetzt aussprechen?“, fragte sich Bommes, als er die Antwortmöglichkeiten auf dem Bildschirm sieht. Dann geht alles ganz schnell.

Fauxpas bei „Gefragt – Gejagt“

„Ich würde es als eher Amerika-affin aussprechen: I can’t sing“, sagt er plötzlich. Damit hat er dem Kandidaten also schon den entscheidenden Hinweis geliefert. „Jetzt haben Sie es ja verraten!“, ruft die Jägerin schmunzelnd und bringt damit das ganze Studio zum Lachen.

Letztendlich hätte der Kandidat die Antwort selber gewusst, wie er versichert. Witzig war der Moment aber allemal.