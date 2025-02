ARD streicht heute „Wer weiß denn sowas“: Der Grund ist überraschend

Am Freitagabend (21. Februar 2025) müssen treue Fans der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas“ besonders stark sein. Demnach entschied sich der Sender kurzfristig das beliebte Format aus dem Programm zu streichen und durch eine Wiederholungs-Doppelfolge von „Gefragt – Gejagt“ ab 18 Uhr zu ersetzen.

Doch was sind die Gründe dafür? Eine entscheide Rolle soll hierbei Showgesicht Bernhard Hoëcker gespielt haben. Dies wurde nun nach Angaben von „DWDL“ deutlich.

ARD baut Quizabendprogramm radikal um

Bernhard Hoëcker soll kurz vor der Bundestagswahl an einem Social-Media-Video der Grünen mitgearbeitet haben. Dies veranlasste die ARD nun dazu, Konsequenzen zu ziehen.

In einem offiziellen Statement heißt es: „Gemäß den Regelungen der Landesrundfunkanstalten der ARD dürfen programmprägende Persönlichkeiten, die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm- oder Mikrozeit erhalten.“

Eine weitere Fan-Überraschung wurde derweil noch auf dem Instagram-Kanal von „Gefragt – Gejagt“ bekanntgegeben. Demnach können sich die ARD-Fans auf eine Ausstrahlung neuer Folgen im April freuen!