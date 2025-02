Bernhard Hoëcker: Nach Zug-Unglück – „Wer weiß denn sowas?“-Star meldet sich zu Wort

Ein tragisches Zugunglück erschütterte am vergangenen Dienstag (11. Februar) den Süden Hamburgs. Ein ICE kollidierte mit einem Sattelzug – das traurige Resultat: 25 Verletzte und ein Todesopfer. Und mitten im Chaos: TV-Star Bernhard Hoëcker (54), bekannt aus „Wer weiß denn sowas?“.

Kurz nach dem Unfall gab Hoëckers Management Entwarnung: „Ja, er war in dem Zug, aber es geht ihm körperlich gut“, bestätigte das Team gegenüber „Bild“. Der 54-Jährige war auf dem Weg, um seine zahlreichen Termine wahrzunehmen – üblicherweise nutzt er dafür öffentliche Verkehrsmittel. Am Tag des Unglücks wollte sich der ARD-Star jedoch noch nicht persönlich dazu äußern.

Bernhard Hoëcker: Emotionaler Appell nach Zugunglück

Nach bangen Stunden meldete sich der Comedian nun erstmals selbst zu Wort. Über eine Instagram-Story teilte er seine Gedanken und dankte den vielen, die ihm gute Wünsche übermittelt hatten. „Nach dem gestrigen Zugunglück im Hamburger Süden habe ich viele Nachfragen und gute Wünsche bekommen. Vielen Dank dafür“, schrieb er.

Beruhigend für seine Fans: Hoëcker geht es körperlich gut. Doch der Schock sitzt tief. „Mir selbst geht es gut. Die guten Wünsche leite ich an all jene weiter, die nicht so viel Glück hatten, für die der heutige Tag ein völlig anderer ist. Ihnen wünsche ich auch viel Kraft und Menschen, die an euerer Seite stehen,“ so der „Wer weiß denn sowas?“-Star.

Ein mitfühlender Gedanke für jene, die das Unglück schlimmer traf. Sein Dank gilt den Rettungskräften, die in dieser Ausnahmesituation Großartiges leisteten. Feuerwehr, Polizei, Sanitäter und Bahnmitarbeiter hätten Hoëcker durch ihre Professionalität ein „Gefühl der Sicherheit“ gegeben.