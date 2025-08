RTL-Team deckt fiese Touristen-Masche in Restaurants auf Mallorca auf: „Sauerei!“

Meeresbrise im Gesicht, Blick aufs Wasser, ein Teller Lasagne vor sich. Doch was nach Urlaubsidylle aussieht, entpuppt sich in vielen Touri-Restaurants als kulinarischer Albtraum. Ein RTL-Team hat mit versteckter Kamera jetzt Lokale auf Mallorca, Kreta und in Bodrum getestet – mit teils schockierenden Ergebnissen.

Erster Stopp ist Mallorca. Begleitet wird das Team von Profikoch Daniel Rudolf, der weltweit in 51 Ländern gearbeitet hat. Besonders skeptisch ist er bei Lokalen in Toplage direkt an der Promenade.

RTL-Team deckt Touristen-Masche auf

Und tatsächlich: Schon beim ersten Restaurant auf Mallorca erlebt das Team alles andere als einen Gaumenschmaus. Die Lasagne für die Reporterin schmeckt fad, Rudolfs Tapas-Platte enttäuscht. „Die Fleischbällchen sehen komisch aus und die Soße da, da schwimmt schon das Öl obendrauf rum“, kommentiert der Koch. Doch das ist nur der Anfang.

Um die Hygiene zu überprüfen, führt das RTL-Team einen Tricktest durch: Eine Person versteckt einen kleinen Zettel im halb gegessenen Gericht, bezahlt und geht. Kurz darauf bestellt jemand anderes dasselbe. Wird der Zettel wiedergefunden, steht fest: Das Gericht wurde recycelt. Das passiert tatsächlich in zwei Lokalen auf Mallorca und einem auf Kreta. Auf Nachfrage reagieren die Betreiber mit Ausflüchten oder Schweigen.

RTL-Team gibt Touristen wichtige Tipps

„Das ist eine Sauerei, das darf einfach nicht sein“, sagt Lebensmittelkontrolleur Bernhard Stumm. Denn aufgewärmte Reste können nicht nur unappetitlich, sondern auch gesundheitsgefährdend sein, gerade bei übertragbaren Keimen. Immerhin bleibt in Bodrum der Zettel-Test negativ.

Die Recherche macht deutlich, dass Lokale in zweiter oder dritter Reihe, abseits der Touri-Hotspots, oft besser abschneiden. Als Faustregel gilt: Wer das ganze Jahr über geöffnet hat, kocht meist auch für Einheimische – ein gutes Zeichen.

Weitere Warnsignale sind übergroße Speisekarten, Kellner, die Touristen auf der Straße ansprechen und leere Tische, wenn alle anderen Restaurants voll sind.