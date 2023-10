„Gefragt – Gejagt“: Kandidat macht fatalen Fehler! Bommes fassunglos – „Was ist das für ein Scheiß?“

Um Punkt 18 Uhr begrüßt ARD-Moderator Alexander Bommes das Publikum zu einer neuen Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“. Auch am Freitag (13. Oktober) wird wieder „Allein gegen alle“ gespielt. Dort stellen sich die besten ehemaligen Kandidaten erneut der Quizelite. Doch dieses Mal ohne Team und gegen bis zu fünf Jäger. Eine Aufgabe, die es wahrlich in sich hat. Heute tritt Kandidat Erol Kaylna als Erster an. Doch sein Auftritt soll schon nach wenigen Minuten schrecklich schiefgehen.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidat patzt bei Einstiegsfrage

Bei „Allein gegen alle“ oder wie Alexander Bommes es gerne nennt, die „Quizfestspiele“, kommen Kandidaten ins Studio, die bereits im Team gegen einen der Jäger angetreten sind. Erol Kaylan war im letzten Jahr bei „Gefragt – Gejagt“ dabei und verlor damals gegen den „Besserwisser“ Sebastian Klussmann. Heute möchte er allerdings mit vollen Taschen nach Hause gehen.

Leicht aufgeregt, aber gefasst, wagt sich der Mann aus Bayern an die Einstiegsfrage. Anders als in den normalen Folgen gibt es hier jedoch einen wichtigen Unterschied: Die erste Quizfrage muss richtig beantwortet werden, sonst muss der Teilnehmer auf direktem Wege wieder gehen.

Am Freitagabend lautet die erste und alles entscheidende Frage:

„Der ungeschlagene Schwergewichts-Boxweltmeister Rocco Francis Marchegiano ist besser bekannt als Rocky…?

a. Balboa

b. Mountain

c. Marciano“

Der Kandidat entscheidet sich für Antwort B. Ein fataler Fehler, wie sich kurze Zeit später herausstellen wird.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes unter Schock

Damit hätte wohl keiner gerechnet. Vor allem Alexander Bommes scheint völlig entsetzt über die Antwort zu sein. „Ich darf auch nichts machen, ehrlich gesagt. Ich konnte nichts tun. Ich fühle mich irgendwie unwohl gerade. Es ist natürlich Rocky Marciano. Ich hoffe, Lisette ist schon da“, sagt er unbeholfen und schaut hinter die Kulissen. Als die neue Kandidatin die Bühne betritt, ist Bommes immer noch völlig neben der Spur. „Jetzt mal auf gut Deutsch: Was ist das denn für ein Scheiß?“, fragt er prompt. Ob die anderen Kandidaten da mehr Glück haben?

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt" wochentags ab 18 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.