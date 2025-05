„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes muss Änderung hinnehmen – „Nicht gefragt worden!“

Seit Jahren gehört „Gefragt – Gejagt“ fest zum Vorabendprogramm der ARD. Mit schnellen Fragen, schlagfertigen Jägerinnen und Jägern sowie Moderator Alexander Bommes hat sich die Quizshow eine treue Fangemeinde erspielt. Egal ob Quiz-Neuling oder eingefleischter Rate-Fan – wer um Punkt 18 Uhr einschaltet, weiß, was ihn erwartet.

Neben den regulären Folgen sorgt vor allem das große Primetime-Special regelmäßig für Aufsehen. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine XXL-Ausgabe freuen: Am Samstag (10. Mai) treten 16 Prominente gegen das Jäger-Team an.

Doch einen Tag vor dem großen Event kommt es in der regulären Folge zu einem unerwarteten Moment – und der betrifft ausgerechnet Moderator Alexander Bommes selbst.

Bommes bei „Gefragt – Gejagt“ – „Nicht gefragt worden“

Welche Jäger sind beim großen Promi-Special von „Gefragt – Gejagt“ dabei? Das fragt sich auch Alexander Bommes. Bei Jägerin Annegret Schenkel hakt er direkt mal nach: „Sind Sie für morgen Abend nominiert?“ Eine eigentlich harmlose Frage, die plötzlich für Gesprächsstoff sorgt.

Denn: Der ARD-Moderator räumt ein, dass er in diesem Jahr gar nicht mehr ins Auswahlverfahren eingebunden war. Anders als in den Vorjahren durfte Bommes dieses Mal nicht das Jäger-Team für die Promi-Ausgabe zusammenstellen. „Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich in den vergangenen Jahren das Team aufstellen durfte. Dieses Jahr bin ich überhaupt nicht gefragt worden“, sagt er sichtbar überrascht.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes gibt Hoffnung nicht auf

Jägerin Annegret Schenkel kontert trocken: „Dann überlegen Sie mal, warum.“ Bommes lässt das nicht auf sich sitzen und feuert zurück: „Sie können sich heute Abend vielleicht noch in die Mannschaft spielen.“ Ganz aufgegeben scheint er die Hoffnung also nicht zu haben, doch noch ein Wörtchen mitreden zu dürfen.

Wie der Abend sonst noch ausging? Das erfahren Zuschauer wie immer in der ARD-Mediathek. Dort sind alle Folgen jederzeit abrufbar. „Gefragt – Gejagt“ läuft montags bis freitags ab 18 Uhr im Programm.