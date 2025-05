„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes schießt los: „Steht nackt im Wind“

Die ARD-Quizelite ist wieder am Start. Am Samstagabend (10. Mai 2025) wollen die Jäger von „Gefragt – Gejagt“ zur Primetime ihre Gegner ordentlich in die Schranken weisen und sie so schnell wie möglich vom Quizpult fegen.

Doch heute ist alles ein bisschen anders. Die treuen und heißgeliebten Fans wissen es längst: Eine Sonderausgabe steht wieder einmal an! Prominente Stars treten gegen die Jäger an und kämpfen nicht nur um den Sieg, sondern auch für einen guten Zweck.

In der zweiten Runde sorgt Moderator Alexander Bommes mit einer kuriosen und unerwarteten Bemerkung für großes Aufsehen. Was ist da bloß geschehen?

„Gefragt – Gejagt“: DAS kommt auf die Quizfans zu

Doch erst einmal zur aktuellen Ausgabe: Beim „Gefragt – Gejagt“-Marathon wird es richtig spannend! Die Kandidatenliste ist bunt gemischt und jeder bringt seine eigenen Stärken mit: Ob Sportler, Schauspieler oder Comedian – alle wollen zeigen, dass sie nicht nur im Rampenlicht glänzen, sondern auch den Quiz-Thron erobern können!

So sind Isabell Werth, Sven Hannawald, Nadine Angerer, Ralf Rangnick, Nilam Farooq, Antje Pieper, Sebastian Ströbel, Thomas Heinze, Axel Stein, Oliver Kalkofe, Bastian Bielendorfer, Gisa Flake, Florian Martens, Stefanie Stappenbeck, Lucas Reiber und Eva Sixt mit von der Partie.

Thomas Heinze merkt man die Nervosität förmlich an

In der zweiten Runde schreitet der renommierte Schauspieler Thomas Heinze als erster Kandidat an das Quizpult. Schon kurz vor der Schnellraterunde eröffnet Moderator Alexander Bommes den Durchgang auf eine ganz eigene Art und Weise. So hat er es wohl noch nie zuvor getan!

Nachdem die Damenrunde zuvor erfolgreich gegen Jägerin Adriane Rickel gewinnen konnte, will nun die Männerrunde um Ralf Rangnick, Thomas Heinze, Sven Hannawald und Axel Stein nachziehen. Doch Thomas Heinze gesteht ganz offen, dass ihn die Anspannung ordentlich packt: „Ich bin angespannt“, gibt er zu. Besonders die Schnellraterunde setzt ihm zu. „Das ist der schwerste Teil des Abends“, beschreibt Thomas Heinze ehrlich.

Kreativer Knaller von Alexander Bommes!

Alexander Bommes stimmt ihm zu: „Ja! Das sagen ja die meisten immer, weil man da ein bisschen nackt im Wind steht. Es ist alles gut! Es kann dir gar nichts passieren.“ Eines steht jedenfalls fest: Diese Aussage hat man vom ARD-Moderator bei „Gefragt – Gejagt“ wahrscheinlich noch nicht gehört! Doch der Kieler zeigt schnell, dass auch in ihm eine ordentliche Portion Kreativität steckt. Mit einer bildhaften Umschreibung gelingt ihm die Erklärung wie aus der Pistole geschossen.

Doch kann er ebenfalls Thomas Heinze die Nervosität nehmen? Schlussendlich kann sich der 61-Jährige über respektable 2.000 Euro freuen. Eine Blamage sieht auf jeden Fall anders aus!

Die „Gefragt – Gejagt“-Spezialausgabe wird parallel auch in der ARD-Mediathek ausgestrahlt und ist dort nach der Ausstrahlung weiterhin abrufbar. Am Montagabend um 18 Uhr begrüßt Alexander Bommes dann wieder die nicht-prominenten Kandidaten in der Quizarena zur gewohnten Sendezeit.