Star-Wende bei Bayern München! Plötzlich steht ein Abschied im Raum

Sein erstes Jahr beim FC Bayern München war ein Flop. Doch Joao Palhinha will sich durchbeißen, es noch einmal versuchen. Das stellte er klipp und klar. Nun zeichnet sich aber eine Wende ab. Wechselt der Mittelfeldmann etwa doch?

Zwei finanzstarke Top-Klubs wollen Palhinha gerne verpflichten. Beide dürften den Portugiesen reizen. Stimmt das Angebot, dürfte auch der FC Bayern München schnell schwach werden – denn eine Garantie auf eine Leistungssteigerung gibt es bekanntlich nicht.

Bayern München: Geht Joao Palhinha doch?

Ein Wechsel schien trotz der mauen Debüt-Saison früh vom Tisch. Gefangen zwischen Verletzungspausen und schwachen Leistungen wurde Joao Palhinha in München schnell zu einer Enttäuschung – auch für sich selbst. Die satte Ablöse von 50 Millionen Euro hat sich bislang nicht rentiert. Doch an Flucht denkt der 29-Jährige nicht. „Wenn jemand zeigen will, was er kann, dann ich. Ich werde kämpfen, um in der neuen Saison mehr Spielminuten zu bekommen“, stellte er klipp und klar.

Strich drunter? Offenbar nicht. Hartnäckig halten sich Transfergerüchte um den „Sechser“. Und zwei davon sind besonders heiß. In England wurde Palhinha zum begehrten Star, nun locken zwei Vereine mit der Rückkehr auf die Insel. Der eine: Der FC Fulham, Palhinhas Ex-Verein, wo er ganz groß auftrumpfte. Der andere: Manchester United, ein schlafender Riese, der für ein besonders offenes Portemonnaie bekannt ist, wenn er einen Spieler wirklich haben will.

Das Problem des hohen Gehalts bei Bayern München (rund 16 Millionen Euro pro Jahr) dürfte bei diesen beiden Interessenten nicht gelten. Geld ist in der Premier League bekanntlich genug da. Geht an der Säbener Straße nun auch noch ein Ablöse-Angebot ein, dass den Einkaufspreis von 50 Millionen Euro übersteigt, könnte auch der deutsche Rekordmeister schwach werden. Genau wie Palhinha, der das Missverständnis München dann doch ganz schnell wieder hinter sich lassen könnte.