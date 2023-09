„Gefragt – Gejagt“: Jäger fliegt auf – Moderator Alexander Bommes geschockt – „Sie haben gelogen?“

Er ist einer der gefürchtetsten Jäger bei der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“: Sebastian Jacoby. Seine Erfolgschance ist angsteinflößend, dabei setzt der 45-Jährige nicht nur auf sein scheinbar grenzenloses Wissen, sondern auch auf Psychologie.

Mit seinen spitzen Sprüchen bringt er regelmäßig die Kandidaten aus der Fassung und auch Moderator Alexander Bommes ist vor seiner scharfen Zunge nicht sicher. In der Sendung von Mittwoch (6. September) hat sich Jacoby jedoch überraschenderweise ein Eigentor geschossen.

„Gefragt – Gejagt“: Strategie geht nach hinten los

Mit ihren gerade mal 18 Jahren stellt sich Lotta einem der größten Angstgegner von „Gefragt – Gejagt“. Und die Abiturientin schlägt sich wacker, steht schon fast im Finale als diese schwierige Frage kommt: „Wie wird an der Börse die Phase genannt, in der Aktien aufgrund der niedrigen Zinsen gekauft werden?“ Sie hat die Wahl zwischen A: Carla, B: Tina oder C: Bibi.

Der Jäger fackelt nicht lange und loggt in weniger als drei Sekunden eine Antwort ein, doch Lotta lässt sich davon nicht beirren. „Wissen Sie es, Herr Jacoby?“, fragt Alexander Bommes den Jäger. Ohne eine Miene zu verziehen, nickt der Quizexperte und behauptet: „Ja, ich weiß es.“ Die junge Abiturientin gibt dagegen offen zu, dass sie geraten und sich intuitiv für Antwort B: Tina entschieden hat. Ihr Bauchgefühl sollte sie nicht enttäuschen, doch bei der Auflösung kommt eine andere Überraschung ans Licht.

„Ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe Sie belogen. Sie werden es gleich sehen“, offenbart Jacoby plötzlich und lacht schelmisch. „Sie haben gelogen?“, platzt es aus Bommer schockiert heraus. Und in der Tat hat der Jäger auf das falsche Pferd gesetzt und Antwort C ausgewählt. Im Anschluss kann er mit seinem Fachwissen jedoch wieder punkten und schafft es tatsächlich noch, Lotta auf den letzten Metern einzufangen. Ihr hätte nur eine richtige Antwort für das Finale gereicht.