„Tatort“: ARD-Programm zeigt – die Quälerei hat ein Ende

Endlich geht es wieder los. Für „Tatort“-Fans waren es quälend lange Wochen. Die Sommerzeit nutzte die ARD auch in diesem Jahr wieder, um eine Pause bei seiner beliebten Krimi-Reihe einzulegen. Für echte Freunde der „Tatort“-Filme eine Quälerei.

Doch schon am Sonntagabend (3. September 2023) sind die Kommissarinnen und Kommissare wieder zurück. Mit dem „Tatort – Gold“ aus Ludwigshafen beendet die ARD die Pause direkt mit einem Lena-Odenthal-Krimi. Und einem durchaus spannenden und nicht unbedingt üblichen Thema.

„Tatort“-Leiden hat endlich ein Ende

So müssen sich die beiden Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern mit dem mysteriösen Verschwinden von Boris Wolter, einem Filialleiter bei einer Bank, befassen. Eine Spur führt die beiden „Tatort“-Ermittlerinnen aus Ludwigshafen in das pittoreske Örtchen Deidesheim in der Pfalz und zu einem unglaublichen Fund, der nicht nur Johanna Stern gefangen nimmt: Im Kofferraum des Vermissten werden Goldmünzen gefunden. Gehören die edlen Stücke etwa aus der Zeit der Nibelungen?

++ „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch: „Da steht nicht mehr Alberich“ ++

Neben Ulrike Folkert, die Kommissarin Lena Odenthal spielt, und Lisa Bitter, die Johanna Stern mimt, wird im neuen „Tatort“ auch Heino Ferch als Dr. Albert Dürr in „Gold“ zu sehen sein.

„Tatort“: Nach Ludwigshafen geht’s nach Frankfurt

Und in der kommenden Woche gibt es schon wieder einen neuen Krimi. Am 10. September zeigt die ARD den Fall „Erbarmen. Zu spät“ aus Frankfurt. Darin müssen die „Tatort“-Kommissare Paul Brix (gespielt von Wolfram Koch) und Anna Janneke (gespielt von Margarita Broich) das Rätsel um einen angeblich erschossenen Polizisten lösen. Doch es wird nicht das einzige Mysterium bleiben.

Mehr Nachrichten:

Als Ermittler nämlich das Waldhaus Labys durchsuchen, und dort große Mengen an Essensvorräten, Waffen, Munition und ein falsches Polizeiauto entdecken, bekommt der Fall eine ganz neue Dimension. Die ARD zeigt den „Tatort: Erbarmen. Zu spät“ am 10. September 2023 um 20.15 Uhr im TV oder in der Mediathek.